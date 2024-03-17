«Известия» показали видео с избирательного участка в одной из московских школ 17 марта, где певец Shaman (Ярослав Дронов) трижды перекрестился перед урной, прежде чем опустить туда свой бюллетень. Священник РПЦ предположил, что в момент выборов президента Shaman «уповал на Бога — что Он усмотрит для нас нечто лучшее».

«Мы выбираем не религию. Идут выборы президента, поэтому тут религиозной пропаганды не было никакой. А то, что человек крестится, — ну, может быть, он уповает на Бога — то, что Он усмотрит для нас нечто лучшее», — сказал RTVI служитель храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, публицист, богослов и миссионер протоиерей Олег Стеняев.

Он признал, что «вообще-то, запрещено имя Божие употреблять всуе», и что «крестные знамения мы на себя накладываем только в какие-то очень важные моменты нашей жизни».

«Но смена власти — это важный вопрос. В этом нет никакого богохульства и никакого перебора», — заключил священник.

На кадрах, показанных «Известиями», видно, как Shaman сначала уходит за стойку для заполнения бюллетеня, а потом несет сложенный вчетверо лист к урне и, троекратно перекрестившись, опускает его в щель. «Готово!» — говорит он и улыбается.

На певце была куртка с нашивкой «Z» на плече и черная футболка с надписью «Я — русский».

Артист отказался рассказать, за кого проголосовал, сославшись на личную тайну, передает «Пятый канал». На вопрос о том, почему он выбрал личный визит на участок и бумажный бюллетень вместо электронного дистанционного голосования (ДЭГ), Shaman ответил, что он — простой русский парень, поэтому решил проголосовать очно.

Ранее о голосовании на выборах президента России, которые проходят с 15 по 17 марта, отчитались звезды — участники декабрьской «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. «Та самая дверь», — написала Ивлеева в телеграм-канале 16 марта под своим снимком, на котором запечатлена у входа в помещение для голосования.

Филипп Киркоров пришел на участок вместе со своим пожилым отцом Бедросом 15 марта. Певец назвал этот день «очень волнительным и ответственным», а на пожелание удачи ответил: «Мы очень-очень-очень стараемся». Киркоровы проголосовали с помощью электронного терминала.

Дима Билан в тот же день «приехал голосовать на открепительном» в Москве, он предпочел бумажный бюллетень. Журналистка Ксения Собчак проголосовала онлайн 17 марта и написала в своем канале: «Киркоров: заходит не в ту дверь, Ивлеева: заходит в ту дверь, Собчак: заходит в электронную дверь». Собчак «передала эстафету» Лолите Милявской, на что та ответила, что проголосовала еще 15 числа, но «скрин сделать не додумалась».