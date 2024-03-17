В России завершился второй день выборов президента. По всей стране было зафиксировано еще несколько инцидентов, когда пришедшие на участок пытались залить избирательные урны зеленкой. В то же время появились сообщения о задержании избирателей из-за надписей на бюллетенях, а москвичам стали поступать звонки и сообщения с угрозами и шантажом. Главное о втором дне голосования — в материале RTVI.

Явка

Общая явка по стране по итогам второго дня голосования превысила 58,5%. В шести регионах проголосовали более 75% избирателей: в Чукотском автономном округе, Амурской области, Республике Тыва, Кемеровской области, Чеченской Республике и Краснодарском крае.

Через систему Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали почти 4,3 млн избирателей (около 90% от общего количества).

За рубежом на выборах президента России досрочно проголосовали около 63 тыс. человек.

Первые результаты выборов ожидаются 17 марта после 21:00 мск.

Как прошел первый день президентских выборов, читайте здесь.

Инциденты и нарушения

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по поводу «грубейших нарушений» при голосовании россиян за рубежом. Омбудсмен привела в пример действия властей Эстонии, которые, по ее словам, длительными проверками документов и досмотрами «искусственно создают атмосферу угроз» для пришедших проголосовать.





Председатель ЦИК Элла Памфилова отчиталась, что за два дня голосования было «безвозвратно» испорчено 214 бюллетеней из-за попыток залить урны для голосования жидкостями. По ее словам, подобные инциденты были зафиксированы на 20 участках в 20 регионах. На восьми участках предпринимались попытки поджогов, еще в одном случае «попытались использовать дымовую шашку», сообщила Памфилова. Гражданам, которые предпримут попытки подобным образом помешать проведению выборов, глава ЦИК пригрозила задержаниями и уголовными делами.

На фоне инцидентов с порчей бюллетеней и попытками поджогов избирательных участков в депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила о подготовке законопроекта, согласно которому за попытку сорвать выборы будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Вбросы бюллетеней на избирательных участках на выборах президента России в Нижегородской, Челябинской, Амурской областях не подтвердились, сообщили представители избиркомов на заседании ЦИКа.

Член избиркома от партии «Яблоко» Валерия Гутырь сообщила «Фонтанке», что неизвестный мужчина распылил едкий газ на одном из участков в Санкт-Петербурге. По ее словам, злоумышленник прошел в помещение, не привлекая к себе внимание окружающих, а после инцидента бюллетени были помещены в сейф, здание было закрыто для проветривания.

В пресс-службе Горизбиркома эту информацию не подтвердили.

«На данный момент там был председатель, она минут пять назад выходила, ничего там не было, чистый воздух. Только у одного избирателя запершило в горле. <…> По словам председателя ТИК №44, инцидента не было», — рассказали там.

В Тюменской области 22-летний студент взорвал на избирательном участке петарду, сообщил телеграм-канале Baza. По его данным, после звонка от неизвестных, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, молодой человек отправил им больше 1,8 млн рублей. Звонившие, пишет Baza, сказали, что вернуть деньги можно только взорвав петарду на избирательном участке. В результате произошедшего студент получил рваную рану кисти и ссадины и был задержан, утверждает телеграм-канал.

В Екатеринбурге профессор УрФУ Эмилия Носова была задержана на избирательном участке при попытке испортить бюллетени с помощью зеленки. Женщине назначали 15 суток ареста по административной статье о мелком хулиганстве. Как рассказал URA.RU собеседник в силовых структурах, Носова пришла на избирательный участок с зеленкой «под давлением неизвестных», которым накануне перевела 15 млн рублей.

В Калининградской области женщина пенсионного возраста также объяснила попытку испортить бюллетени жидкостью зеленого цвета тем, что попала под влияние телефонных мошенников, пишет Kgd.ru.

«Суть преступной схемы состояла в том, что злоумышленники, выдавая себя за следователей правоохранительных органов, понуждали доверчивых граждан участвовать в якобы спецоперации по выявлению „поддельных бюллетеней” путем обливания их специальным красителем», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Александру Карасеву, которая накануне бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка. Против нее завели дело по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК, до пяти лет лишения свободы). По аналогичной статье суд в Москве арестовал девушку, вылившую жидкость в ящик с бюллетенями.

«После жалобы, поступившей от наблюдателя в Башкортостане, на одном из участков завесили портреты президента России Владимира Путина, а также главы республики Радия Хабирова», — сообщил телеграм-канал «Однажды в Башкирии».

На избирательных участках в Москве и Подмосковье зафиксированы случаи задержания граждан, которые оставили надписи на бюллетенях. В частности, сотрудники полиции задержали избирателя на одном из участков в подмосковном Одинцово после того, как тот вписал в бюллетень слово «бойкот» и попытался взять его с собой, сообщил телеграм-канал «Наблюдатели на выборах в МО». Председатель комиссии подтвердил, что задержанного увезли в отделение.

Звонки и сообщения от мошенников

Жителям Москвы стали поступать звонки и сообщения от неизвестных лиц с угрозами и призывами нарушить избирательное законодательство, сообщил председатель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

«Это социальная инженерия, эти все пресловутые звонки из службы безопасности банка. Уважаемые москвичи, дорогие друзья, никто никогда и никакие правоохранительные органы не дают по телефону задания. Никто никогда не просит вас прийти на участок, вылить зеленку в ящик для голосования», — объяснил он, посоветовав не отвечать на звонки, поступающие с неизвестных номеров.

Помимо мошеннических звонков, в период голосования москвичи начали получать сообщения с обвинениями в поддержке «идей экстремистской организации» и призывом проголосовать «без очередей».

«Несмотря на то, что ты поддерживаешь идеи экстремистской организации, мы рады, что ты будешь голосовать в Москве, поскольку каждый голос важен! Просим тебя не поддаваться на идеи людей, которые хотят тебя подставить, и проголосовать спокойно, без очередей и провокаций», — говорится в спам-рассылке, которую получил один из подписчиков RTVI. О какой именно «экстремистской организации» идет речь в тексте сообщения, не уточняется.

Костюмы

На избирательный участок в Чите пришел мужчина в костюме Александра II, который извинился за продажу Аляски, передает ChitaMedia.

«Знаю, что не всем нынче нравится, что я продал Аляску Америке. Был не прав, признаю. Так вот, чтобы впредь не корить своих правителей за решения нерадивые, приди на избирательный участок и сделай свой выбор. Кому доверяешь и в ком уверен», — говорит мужчина на видео.

Также в забайкальской столице проголосовал избиратель в костюме Иосифа Сталина.

Депутат городской думы Пыть-Яха (ХМАО) Людмила Завадская пришла на голосование в костюме «наездницы динозавров», чтобы «привлечь внимание» к городскому проекту „Динопарк-86“ и внести «самого высокого динозавра Игоря» в Книгу Рекордов России.

Официальный телеграм-канал администрации Нефтеюганска (ХМАО) опубликовал фотографию, на которой участие в голосовании принимает избирательница в костюме Красной Королевы из фильма «Алиса в Стране Чудес» 2010 года.

В Красноярске женщина пришла на избирательный участок в костюме блина в честь Масленицы, за что получила в сети прозвище «блин-вумен», передает телеканал «Прима».