На избирательных участках в Москве и Подмосковье зафиксированы случаи задержания граждан, которые оставили надписи на бюллетенях и другой документации. Об этом 16 марта пишут телеграм-канал SOTA и правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.

По данным «ОВД-Инфо»*, одним из задержанных стал избиратель из подмосковного Одинцово. Как утверждает правозащитный проект, мужчина оставил написал слово «бойкот» в книге списка избирателей, а также пытался унести выданный ему бюллетень. Члены комиссии обратили внимание на его действия и позвали полицейских. Собеседник «ОВД-Инфо»* сообщил, что задержанного могли увезти в городской отдел полиции № 2.

Позднее о задержании за надпись на бюллетене сообщила жительница Подольска Мария Алексеева. Что именно написала женщина на документе, неизвестно. По данным «ОВД-Инфо»*, на нее составили протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Адвокат девушки Алан Качмазов сообщил, что городской суд Подольска оштрафовал ее на 30 тыс. рублей.

Задержание по аналогичному поводу произошло 16 марта в московском районе Раменки, пишет SOTA. По информации канала, внимание полиции привлекло то, что мужчина заполнял бюллетень дольше обычного. Как сообщает SOTA, он бросил документ в урну, однако бумага упала заполненной стороной вверх, на которой была видна надпись оскорбительного характера. Задержанного увезли в ОВД «Раменки».

Юрист Александра Баева в беседе с изданием «Агентство»* заявила, что надписи на бюллетенях не могут считаться нарушением правовой нормы. Адвокат Валерия Ветошкина* отметила, что для составления протоколов по статье о дискредитации армии в подобных случаях «отсутствует элемент публичности». Задержания из-за надписей на бюллетенях не станут массовой практикой, считает Баева.

От региональных избиркомов и управлений МВД не поступало комментариев по поводу сообщений о задержаниях за надписи на бюллетенях.

По данным ЦИК, за первые два дня голосования на избирательных участках в 20 регионах были зафиксированы по меньшей мере 20 случаев вливания жидкостей в урны с бюллетенями, восемь попыток поджога и один инцидент с использованием дымовой шашки. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что тем, кто пытается подобным образом помешать проведению выборов, могут грозить задержания и уголовные дела. По ее словам, задержанные признаются, что заливали урны краской «за деньги» и не знали об уголовной ответственности.

16 марта суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Александру Карасеву, которая накануне бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка. Против нее завели дело по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК, до пяти лет лишения свободы). В тот же день по аналогичной статье суд в Москве арестовал девушку, вылившую жидкость в ящик с бюллетенями.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов