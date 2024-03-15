«Прозападная либеральная оппозиция», которая стремится помешать выборам, «изменила тактику». Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя то, что на некоторых участках во время президентских выборов урны с бюллетенями залили зеленкой и чернилами, передает корреспондент RTVI.

«Не хотят они, чтобы урны открывались, потому что предполагают, что результат, который будет, им не понравится. Меняют тактику», — сказала она. По ее мнению, это «чистосердечное признание в фиаско». «Подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков», — подчеркнула глава ЦИКа.

Памфилова предупредила об уголовной ответственности по ст. 141 УК («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе комиссий»). «До пяти лет [предусматривает статья]. Это предупреждение для подонков», — подчеркнула она. Глава ЦИКа допустила, что в таких деяниях есть «элементы терроризма» и призвала «включать голову».

Влияние таких действий на результаты выборов «нулевое, даже минусовое», сказал, в свою очередь, член ЦИКа Николай Булаев.

15 марта в России началось голосование на выборах президента. Днем на одном из участков в Москве женщина вылила зеленку в урну для бюллетеней. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 141 УК. Аналогичные инциденты были зафиксированы на участках в Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Карачаево-Черкесии, Новосибирске и Крыму. По словам Памфиловой, все граждане, заливавшие жидкость в урну с бюллетенями, задержаны.

На избирательных участках также произошло несколько поджогов. В московском районе Марьино женщина подожгла будку для голосования — по данным телеграм-канала Shot, 70-летняя москвичка выполняла «секретное задание», за которое ей обещали заплатить «крупную сумму денег». Канал также писал, что в Петербурге 22-летняя девушка метнула коктейль Молотова на крыльцо школы, где располагается избирательный участок.

Попытка попытка поджога также произошла в городе Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) — женщина с помощью бутылки с зажигательной смесью пыталась поджечь стационарный ящик для голосования. В подмосковных Мытищах пенсионерка вылила бензин и подожгла кабинку для голосования на избирательном участке, после чего ее тоже задержали. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», пожилой жительнице позвонили «мошенники» и она «выполнила их указания».