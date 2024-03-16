Суд в Екатеринбурге арестовал на 15 суток профессора Уральского федерального университета (УрФУ) и РАН, доктора химических наук Эмилию Носову, которая пыталась испортить бюллетени зеленкой. По данным «КП — Екатеринбург», 50-летнюю женщину признали виновной в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Инцидент с участием Носовой произошел 16 марта на избирательном участке в екатеринбургской гимназии №13. Женщина пыталась развести краску в школьном коридоре, пишет URA.RU. Очевидцы обратили на это внимание и передали информацию в полицию. На ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как полицейский удерживает женщину и просит ее «положить зеленку».

«Подъем» отмечает, что в результате произошедшего бюллетени не пострадали. Носову задержали на месте, по факту произошедшего был составлен протокол по административной статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). В тот же день Октябрьский суд Екатеринбурга вынес решение об аресте женщины на 15 суток.

Как рассказал URA.RU собеседник в силовых структурах, Носова пришла на избирательный участок с зеленкой «под давлением неизвестных», которым накануне перевела 15 млн рублей.

«15 марта ей сказали: чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназию и залить зеленкой КОИБ», — утверждает собеседник.

По мнению источника агентства, Носова пошла на этот шаг «от отчаяния», однако «факт, что она жертва, не исключает уголовную ответственность». Собеседник предположил, что помимо ареста на 15 суток профессору грозит наказание по уголовной статье. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что речь может идти о деле по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (ст. 141 УК, до пяти лет лишения свободы).

Пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский в разговоре с E1.RU подтвердил, что Эмилия Носова работает в вузе. По его словам, профессор «преподает и занимается наукой».

«В институте <…> о ней только положительные отзывы. Мотивы, побудившие женщину, возможно, ставшую жертвой мошенников, принести зеленку на избирательный участок, нам неизвестны», — подчеркнул Бенеманский.

Одна из учащихся УрФУ в беседе с E1.RU охарактеризовала Носову как «хорошую и добрую» женщину. «Начитанная, эрудированная и интеллигентная. Она любит и ценит свою работу», — рассказала собеседница издания.

На сайте УрФУ указано, что Носова работает по специальности 19 лет. В области ее научных интересов — медицинское и фармацевтическое образование, элементоорганические соединения, механизмы органических реакций и другое.