В Госдуме подготовят законопроект, согласно которому за попытку сорвать будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Об этом в беседе с ТАСС рассказала член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Депутат предлагает дополнить новыми квалифицирующими составами ст. 141 УК («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе комиссий»). Сейчас максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы, а нижняя граница срока не установлена. В связи с этим подсудимый может быть приговорен к меньшему сроку или иному виду наказания.

Лантратова называет действующие меры «достаточно мягкими» и считает, что они «несравнимы с ответственностью за теракты или диверсии». Более суровую ответственность, по мнению депутата, должны нести:

те, кто пытаются помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом;

граждане, действующие по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего России в период проведения боевых действий на Украине.

«В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы — от пяти до восьми лет», — пояснила Лантратова.

По ее словам, фракция «Справедливая Россия — За правду» подготовит соответствующий законопроект в ближайшие дни, чтобы документ можно было рассмотреть и принять до следующих выборов. При этом в думском комитете по госстроительству предположили, что для утверждения инициативы потребуются отзывы Верховного суда и кабмина.

Попытки помешать проведению выборов-2024

В пятницу, 15 марта, в России стартовали выборы президента. В первый день голосования на избирательных участках в нескольких регионах были выявлены случаи поджогов и попыток испортить бюллетени краской. В частности, зеленку в урны для голосования выливали в Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Москве, Карачаево-Черкесии, Новосибирске, Крыму и других городах.

Кроме того, были зафиксированы попытки совершить поджоги избирательных участков:

в московском районе Марьино женщина подожгла будку для голосования;

в Санкт-Петербурге девушка метнула коктейль Молотова на крыльцо школы, где располагается избирательный участок;

в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) женщина с помощью бутылки с зажигательной смесью пыталась поджечь стационарный ящик для голосования;

в подмосковных Мытищах пенсионерка вылила бензин и подожгла кабинку для голосования на избирательном участке.

Всего, по подсчетам издания «Сирена», в первый день голосования количество подобных инцидентов в разных регионах достигло 18.

По факту произошедшего Следственный комитет начал возбуждать уголовные дела по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (ст. 141 УК). За прошедшие сутки три уголовных дела были заведены в Воронежской области, два — в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Ростовской и Волгоградской областях, Иванове, Карачаево-Черкесии, Крыму, Великом Новгороде, Когалыме, а также в Краснодарском и Красноярском краях.

Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что все граждане, «нападавшие» на избирательные участки, задержаны. «И, кто еще посмеет, будут задержаны. Следственный комитет возбуждает соответствующие дела», — сказала она. По словам Памфиловой, задержанные признаются, что заливали урны краской «за деньги» и не знали об уголовной ответственности.

Член ЦИКа Николай Булаев подчеркнул, что влияние таких действий на результаты выборов «нулевое, даже минусовое». «Верстка»* со ссылкой на источник сообщала, что избирательные комиссии не планируют отменять результаты выборов на участках с залитыми зеленкой бюллетенями. Собеседник издания объяснил, что испорченные бюллетени признают недействительными, а остальные будут учтены при подсчете голосов. «На установление итогов голосования это никак не повлияет», — сказал источник «Верстки»*.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов