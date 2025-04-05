Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил два украинских дрона из ружья-двустволки. Об этом сообщается в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина), опубликованном на сайте РПЦ.

По словам митрополита Васюков вместе с иеромонахом Мелетием (Пестуновым) вывез 70 жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов в Курск, чтобы те могли пройти лечение и реабилитацию.

«Им неоднократно пришлось отстреливаться от дронов, и отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль», — говорится в документе.

Глава Курской митрополии добавил, что 18 марта Васюков и Пестунов вновь подверглись атаке дронов, в результате чего отец Игорь получил легкую контузию от взрыва, а отец Мелетий — осколочные ранения в ногу, его прооперировали. Сейчас Васюков продолжает осуществлять свои служебные обязанности.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал 18 марта, что в результате удара двух FPV-дронов в Суджанском районе ранения получили четверо мужчин (один 1972 года рождения, второй — 1987-го, двое — 1981-го), все они были госпитализированы. О том, были ли среди них священники, он не уточнял.

Еще одна атака, по его словам, произошла в Тимском районе, где БПЛА самолетного типа ударил рядом с «Газелью», которая перевозила хлеб. Водитель 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи, его доставили в больницу.

Во время одной из крупнейших атак дронов на Московскую область, которая произошла 11 марта, бывший сотрудник МВД Александр Юдаев сбил БПЛА в подмосковной деревне Дулебино.

Мужчина рассказал, что ночевал один на даче и проснулся от шума дронов, направлявшихся в сторону города Озеры, где проживают его родственники. Жителю Подмосковья удалось подбить один из дронов с помощью выстрела картечью из гладкоствольного ружья 12 калибра. По словам Александра, оружие на даче оказалось «случайно».

Как пишет Mash, он дождался, пока беспилотники пролетят мимо жилых построек, и сбил БПЛА со второго выстрела. Дрон взорвался над Александром, опалив его взрывом, обломки упали в поле, а также попали в спину мужчине.

Позднее Юдаева наградили почетной грамотой Госдумы «за личный вклад в обеспечение безопасности граждан России».