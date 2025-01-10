Сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей опроверг слухи о госпитализации отца. Ранее телеграм-каналы сообщали, что актер попал в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы.

«С папой все в порядке, говорил с ним только что. Проходил плановое медицинское обследование. Готовится к спектаклю», — написал Сергей Боярский в своем телеграм-канале.

В разговоре с РЕН ТВ Сергей уточнил, что Михаил Боярский делал плановое КТ легких. Сейчас он находится дома, рассказала дочь актера Елизавета. Сам Боярский в беседе с телеграм-каналом Mash заявил, что по вопросам своего здоровья общается только с близкими.

Сообщения о госпитализации Михаила Боярского ранее появилась в телеграм-каналах. Mash писал, что актер якобы попал в больницу из-за ишемической болезни сердца. Shot также утверждал, что артиста экстренно госпитализировали в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы из-за проблем с сердцем. При этом РЕН ТВ отмечал, что в пресс-службе медицинского учреждения эту информацию не подтвердили.

В 2021 году Боярский перенес коронавирус в легкой форме, сообщал его сын. В марте 2023 года сам актер рассказывал «Пятому каналу», что до конца не оправился после заболевания. По словам артиста, из-за коронавируса он «едва передвигается» по сцене, не всегда может петь, и «танцевать уже тяжеловато».

«Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», — отмечал актер.

В ноябре 2023 года актер с инфарктом попал в реанимацию Мариинской больницы. Врачи стабилизировали его состояние спустя сутки.

26 декабря 2024 года Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет. Ближайшие мероприятия с его участием — юбилейный вечер писателя Семена Альтова в Санкт-Петербурге, а также спектакли «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман» в «Ленсовете».