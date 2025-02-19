Сына бывшего губернатора Челябинской области Александра Дубровского задержали по делу регионального министра дорожного хозяйства Алексея Нечаева. Об этом сообщают 74.ru со ссылкой на источники и собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Агентство отмечает, что подробности уголовного дела и статус Дубровского не раскрываются.

«Сейчас он находится на допросе, в ближайшее время будет решен вопрос — избирать ли ему меру пресечения», — заявил источник Ura.ru.

Как пишет 74.ru, Александр Дубровский занялся семейным бизнесом после назначения его отца Бориса Дубровского на должность губернатора. Дубровский-старший переоформил на сына большинство своих активов, утверждает издание.

По данным журналистов, среди них оказалась группа компаний «Синай», работавшая в сфере строительства дорог, жилых и социальных объектов, а также производства строительных материалов и управления недвижимостью. Сумма дохода «Синая» за несколько лет составила более 2 млрд рублей, пишет издание.

На начало 2019 года на имя сына экс-губернатора 74.ru насчитало 22 компании, которые были оформлены на имя Александра Дубровского. Самыми крупными среди них называют компании «Синай», «Челябстройкомплект» и «Жилкомсервис». Отмечается, что последнюю ранее обвинили в сговоре на торгах по ремонту лифтов.

Впоследствии Александр Дубровский в сжатые сроки вышел из числа учредителей многих из этих фирм, но в число новых владельцев вошли деловые партнеры его семьи, пишет 74.ru. В 2022 году сына экс-губернатора признали банкротом. На тот момент он являлся владельцем долей в компаниях «Песчано-гравийный карьер», «Челябинскстройкомплект», «Галерея камня», УК «Станичная» и «Магнитогорская строительная компания», отмечает издание.

В начале августа 2022 года финансовый управляющий Павел Стешенцев сообщил, что собрание кредиторов утвердило порядок реализации имущества Александра Дубровского. Издание также указывает на то, что поиски выведенных активов Дубровского с целью включения их в конкурсную массу продолжаются до сих пор.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, который подозревается в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

До назначения на пост министра Нечаев занимал позицию замначальника отдела проектирования в ОГУП «Челябинскавтодор» с 2010 по 2012 год. Позднее он на протяжении трех лет руководил отделом производственно-технического надзора, а также четыре года возглавлял управление дорожного хозяйства профильного министерства Челябинской области.