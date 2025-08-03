Российская армия использует тактику «тотального просачивания», сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, наиболее тяжелая ситуация для украинских военных сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

По словам украинского генерала, армия России использует тактику «тотального просачивания», одновременно наращивая число «диверсионных действий в нашем тылу». Особенно это касается Покровска (одного из важнейших узлов снабжения ВСУ), уточнил он.

Сырский также заявил, что российские бойцы «ищут уязвимые места в нашей обороне», а также ведут «активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях».

Главком ВСУ добавил, что обсудил с командирами вопросы усиления обороны, минно-взрывных и невзрывных заграждений, а также антидроновые туннели.

3 августа телеграм-канал «Два майора» в утренней сводке сообщил, что российская армия «начинает штурм Покровска (Красноармейска)».

«Наши просачиваются через боевые порядки противника, накапливаются, действуют в разрывах узлов обороны ВСУ. Одновременно идет охват соседнего Мирнограда с севера, маневр предполагает лишение противника северного логистического коридора», — говорится в публикации.

1 августа телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ «теряют контроль» над Покровском, а видео, которые публикуются в украинских каналах, свидетельствуют о том, что «российские бойцы уже не скрываясь ходят на западе Покровска». «Это доказывает, что наши бойцы уже не опасаются огня ВСУ и эта часть города фактически потеряна Украиной», — отмечалось в посте.