В Чертановский суд Москвы поступило ходатайство следствия о замене блогеру из Таджикистана Салмону Раджабзоде (Джумабою) меры пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Соответствующая карточка появилась на сайте суда, обратил внимание RTVI.

Раджабзода с января 2024 года находится под домашним арестом по признакам преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Поводом для уголовного преследования послужили постановочные видео блогера.

По версии следствия, не позднее 9 декабря 2023 года Джумабой «на фоне неприязненных отношений к группе лиц русской национальности» снял и разместил в интернете видео с признаками «унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности».

Как утверждал телеграм-канал Shot, речь шла о роликах, которые блогер записывал в Москве с разными девушками. В одном из них Джумабой заявлял, что «скоро все русские девушки будут наши», и рассказывал, как с «Наташкой кайфовал».

Сам Раджабзода утверждал, что в ролике звучит не его голос.

«Я очень давно живу на территории Российской Федерации, и было бы неуместно высказать такое нецензурное выражение против русских девушек. <…> Я не знаю, почему против меня какой-то недоброжелатель это сделал», — говорил Джумабой.

Блогер также утверждал, что написал заявление в полицию, чтобы найти того, кто подделал видео, но дело «почему-то» возбудили против него самого.

Изначально суд отказался арестовывать блогера, однако Мосгорсуд отменил это постановление и направил дело на новое рассмотрение. В результате в январе Раджабзода был отправлен под домашний арест. Затем срок этой меры пресечения неоднократно продлевался.

10 января Джумабоя оштрафовали по административной статье о мелком хулиганстве. Причиной стала нецензурная брань в отделе полиции.