Среднегодовая температура воздуха в России повышается быстрее, чем на планете в целом, такая особенность связана с процессами в Арктике. Об этом ученый-климатолог Александр Чернокульский рассказал в новой программе RTVI «Дробышевский +».

«Мы прибавляем сейчас примерно 0,2 градуса за каждые 10 лет глобально. В России мы прибавляем 0,5 за 10 лет. В России у нас низкая база», — сказал Чернокульский.

Причиной такого быстрого потепления климата ученый назвал «полярное усиление глобального потепления».

«Теплеет везде на полюсах быстрее за счет нескольких цепочек обратных связей. Одна из них, основная: тает лед, тает снег, он белый, он уходит. Темная вода (например, Северный Ледовитый океан) или темная земля поглощают [солнечную энергию], и это ускоряет потепление», — пояснил Чернокульский.

Он добавил, что облака в полярных широтах «тоже отепляют».

«Глобально облака охлаждают [планету], но зимой, ночью и в полярных широтах облака отепляют. Ряд цепочек этих обратных связей приводит к тому, что Арктика где-то в 3,5 раза теплеет быстрее, а Россия — в 2,5 раза быстрее теплеет», — заключил Чернокульский.

Ранее ученые описали, как подтаявший ледник вызвал в Гренландии оползень и одно из мощнейших в истории Земли цунами, которое заставило Землю дрожать девять дней.