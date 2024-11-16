ВСУ стали использовать современные системы автопилотирования, которые при минимальном участии человека наносят удары дронами на поле боя. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ). Издание уточняет, что производители «роботов-убийц» постепенно наращивают их выпуск в промышленных масштабах.

Газета пишет, что БПЛА на заключительном этапе атаки контролируются при помощи мини-компьютеров Skynode, разработанных американской компанией Auterion и еще несколькими фирмами, в том числе украинскими.

«Важным шагом, о котором ранее не сообщалось, является то, что поставщики беспилотников Украины наращивают выпуск роботизированных ударных беспилотников до промышленных масштабов, а не только прототипов», — сообщает WSJ.

Нарастить производство, утверждает издание, удалось за счет того, что производители смогли интегрировать в беспилотные системы недорогие компактные компьютеры, которые предоставляют возможности, «ранее доступные только в гораздо более дорогом оборудовании».

«Использование управляемых компьютером беспилотников особенно перспективно, поскольку оно значительно сокращает количество людей, необходимых для выполнения задач. <…> Они также предлагают дешевую альтернативу более дорогим ракетам и артиллерийским снарядам, которые могли бы помочь Украине сохранить оборону, если новая администрация Трампа сократит финансирование», — утверждает WSJ.

Киев, как говорится в статье, планирует получить десятки тысяч Skynode. Украинская компания Vyriy Drone уже заявила, что, начиная с ноября, планирует произвести несколько тысяч беспилотных автопилотов. И таких компаний в стране несколько, уточняет WSJ. При этом издание уточняет, что и Россия применяет схожие технологии.

Раньше ВСУ в основном использовали дроны со взрывчаткой, которые управлялись пилотом и российские войска противостояли беспилотникам за счет систем РЭБ, которые глушили «сигнал между контроллером и устройством», говорится в материале.

Но теперь эта контрмера будет бесполезной, потому что технология автопилота позволяет обходиться без человека, считает газета. Компьютеры, пишет издание, использую технологию pixel-lock, когда дрон захватывает свою цель при «помощи своей камеры и компьютера, без необходимости удаленного управления оператором».

«Почти все компоненты для дрона производятся в Украине. Двигатели и камера поставляются из Китая, а мини-компьютер — из другой страны», — утверждает WSJ.

Один из пилотов рассказал, что управлять дроном и поражать цели «было настолько просто, что это было скучно».

В апреле The Wall Street Journal (WSJ) писала, что американские беспилотники, в том числе произведенные Skydio, не оправдали себя в боевых условиях на Украине, из-за чего Киев начал использовать китайские дроны и компоненты к ним.

Источники WSJ среди украинских чиновников заявили, что американские беспилотники хрупкие и не способны преодолеть российские средства радиоэлектронной борьбы. Некоторые дроны не могли взлететь, выполнить задание, летать на заявленные расстояния и вернуться домой, нести существенную полезную нагрузку. Глава Skydio в разговоре с изданием признал, что производимые его компанией беспилотники «не очень успешная платформа на передовой».