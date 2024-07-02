В 28 городах России 1 июля были зафиксированы температурные рекорды, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. Температура воздуха в этих городах достигла от +33,1 градуса (Инга) до +37,1 градуса (Мамакан).
Согласно данным Тишковца, рекорды были установлены в:
- Инге (+33,1 градуса),
- Сухиничах (+31,2 градуса),
- Можайске (+31,3 градуса),
- Вязьме (+ 1,4 градуса),
- Орле (+31,5 градуса),
- Багдарине (+31,7 градуса),
- Кингисеппе (+31,9 градуса),
- Романовке (+31,9 градуса),
- Тихвине (+32,1 градуса),
- Коломне (+32,2 градуса),
- Братске (+32,6 градуса),
- Пушкинских Горах (+32,6 градуса),
- Енисейске (+32,8 градуса),
- Тайшете (+32,9 градуса),
- Великих Луках (+32,9 градуса),
- Бологом (+33,0 градуса),
- Санкт-Петербурге (+33,2 градуса),
- Старой Руссе (+33,3 градуса),
- Туапсе (+33,5 градуса),
- Агинском (+33,7 градуса),
- Феодосии (+33,7 градуса),
- Чите (+34,1 градуса),
- Пскове (+34,3 градуса),
- Ленске (+34,6 градуса),
- Сунтаре (+35,4 градуса),
- Приморско-Ахтарске (+ 35,6 градуса),
- Херсоне (+35,9 градуса),
- Мамакане (+37,1 градуса).
В Москве на метеостанции ВДНХ воздух поднялся до +30,2 градуса, в центре столицы этот показатель достиг +32,1 градуса. 2 июля московских жителей, по прогнозам Тишковца, ждет температура в пределах +30-33 градусов.
«Даже для макушки лета это аномальная жара, превышающая норму климата почти на 10 градусов», — пояснил эксперт.
Между тем он добавил, что также возможен либо повтор, либо падение температурного рекорда, зафиксированного в 1890 году. Тогда температура достигла +31,9 градуса. «То есть такой жары 2-го июля не было последние 134 года!» — заключил Тишковец.
Жара сохранится и в следующие дни. Метеоролог считает, что 3 и 4 июля возможны новые температурные рекорды. В эти дни погода может подняться до +34 градусов. В выходные — 6 и 7 июля — температура спадет и будет держаться на отметке от плюс 25 градусов до плюс 28 градусов. Такие показатели, как отмечает Тишковец, практически являются климатической нормой июля.