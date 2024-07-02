В 28 городах России 1 июля были зафиксированы температурные рекорды, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. Температура воздуха в этих городах достигла от +33,1 градуса (Инга) до +37,1 градуса (Мамакан).

Согласно данным Тишковца, рекорды были установлены в:

Инге (+33,1 градуса),

Сухиничах (+31,2 градуса),

Можайске (+31,3 градуса),

Вязьме (+ 1,4 градуса),

Орле (+31,5 градуса),

Багдарине (+31,7 градуса),

Кингисеппе (+31,9 градуса),

Романовке (+31,9 градуса),

Тихвине (+32,1 градуса),

Коломне (+32,2 градуса),

Братске (+32,6 градуса),

Пушкинских Горах (+32,6 градуса),

Енисейске (+32,8 градуса),

Тайшете (+32,9 градуса),

Великих Луках (+32,9 градуса),

Бологом (+33,0 градуса),

Санкт-Петербурге (+33,2 градуса),

Старой Руссе (+33,3 градуса),

Туапсе (+33,5 градуса),

Агинском (+33,7 градуса),

Феодосии (+33,7 градуса),

Чите (+34,1 градуса),

Пскове (+34,3 градуса),

Ленске (+34,6 градуса),

Сунтаре (+35,4 градуса),

Приморско-Ахтарске (+ 35,6 градуса),

Херсоне (+35,9 градуса),

Мамакане (+37,1 градуса).

В Москве на метеостанции ВДНХ воздух поднялся до +30,2 градуса, в центре столицы этот показатель достиг +32,1 градуса. 2 июля московских жителей, по прогнозам Тишковца, ждет температура в пределах +30-33 градусов.

«Даже для макушки лета это аномальная жара, превышающая норму климата почти на 10 градусов», — пояснил эксперт.

Между тем он добавил, что также возможен либо повтор, либо падение температурного рекорда, зафиксированного в 1890 году. Тогда температура достигла +31,9 градуса. «То есть такой жары 2-го июля не было последние 134 года!» — заключил Тишковец.

Жара сохранится и в следующие дни. Метеоролог считает, что 3 и 4 июля возможны новые температурные рекорды. В эти дни погода может подняться до +34 градусов. В выходные — 6 и 7 июля — температура спадет и будет держаться на отметке от плюс 25 градусов до плюс 28 градусов. Такие показатели, как отмечает Тишковец, практически являются климатической нормой июля.