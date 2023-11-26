Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выразил мнение, что Украина «не победит на поле боя». По его словам, Россия не проиграет, как надеялись на Западе, и политических перемен в Москве не будет. Видеозапись с выступлением политика разместил в соцсети X представитель венгерского правительства Золтан Ковач

По словам Орбана, он признает, что «агрессия есть агрессия», а «нарушение международного права — это нарушение международного права». Вместе с тем, по его словам, европейцы отреагировали на начало боевых действий ненадлежащим образом.

Венгерский премьер напомнил, что, когда Крым стал частью России, в ЕС приняли решение «локализовать конфликт». В этот же раз, отмечает он, реакция европейской стороны оказалась противоположной — «глобализовать конфликт».

«Какова была стратегия Запада в этой войне? Я немного упрощаю, но это факт. Наша стратегия заключалась в том, что украинцы будут сражаться и выиграют на фронте. Что русские проиграют на фронте, этот проигрыш приведет к переменам в Москве, где придет новое руководство <…>, которое будет приемлемым партнером для переговоров с ЕС», — сказал политик.

По словам Орбана, такова была стратегия, которая предусматривала, что Запад «финансирует», а «украинцы сражаются».

«Сейчас очевидно, что украинцы не победят на фронте. Решения на поле боя нет. Русские не проиграют. В Москве не будет политических перемен. Такова реальность», — уверен премьер-министр Венгрии.

Виктор Орбан уже неоднократно высказывал подобную точку зрения, ранее он говорил также, что победа Киева над Москвой возможна только «в сказке». В июне политик призывал предотвратить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое в тот период еще не началось. На Западе Венгрию обвиняют в пророссийской позиции.