В Ставрополе в результате взрыва погиб первый заммэра города, ветеран военной операции и участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Следственный комитет не исключил версию теракта. Что известно о случившемся — в материале RTVI.

Взрыв произошел в ночь на 29 мая возле жилого дома на улице Чехова 85/19, сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко. По его словам, «по предварительным данным, произошел хлопок», в результате погибли два человека.

Видимых внешних повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, уточнил Ульянченко. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что рассматриваются все версии, включая «организацию теракта с участием нацистов с Украины».

По словам источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, взорвалась граната, которая была у одного из мужчин, находившихся около дома.

РЕН ТВ опубликовал видео предположительно с моментом взрыва. На кадрах видно, что к мужчине в светлой рубашке (его лица не видно) подходит другой мужчина, после чего происходит взрыв.

Второй погибший — 29-летний Никита Пеньков. Предположительно он мог привести в действие закрепленное на нем самодельное взрывное устройство, пишет Shot. Взрыв произошел сразу после его приближения к Гурциеву.

В мае Пеньков снял квартиру в доме на улице Чехова, около которого произошел взрыв, сообщает Baza. Предположительно он специально поселился там, чтобы следить за распорядком дня военного, отмечает Mash.

По одной из версий, Пеньков мог не знать, что находящееся при нем устройство взорвется: его могли привести в действие дистанционно, пишет Baza. Телеграм-канал Shot в свою очередь утверждает со ссылкой на основную версию следствия, что Пеньков знал о взрывчатке и сам привел ее в действие.

«Это также подтверждает тот факт, что перед взрывом он максимально приблизился к Гурциеву левым боком, где у него была сумка», — пишет канал.

Пенькова после взрыва «разорвало на части», Гурциев еще некоторое время был жив, добавляет Baza. Мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте, утверждает Mash. По данным Shot, оно было мощностью около 300 г в тротиловом эквиваленте.

В квартире Пенькова прошли обыски, но взрывчатых веществ там не обнаружили. С места изъяты телефон и ноутбук. Хозяйку квартиры вызвали на допрос.

Пеньков жил в станице Темижбекская Краснодарского края. В 2015 году он ушел в армию и служил в ВДВ, сообщает «Инфо 24». За несколько дней до гибели он опубликовал в соцсети цитату: «Следовать пути искренности означает жить каждый день так, словно ты уже умер».

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом (п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК). По данным ведомства, оба погибших получили повреждения, «характерные для воздействия взрывной волны».

Вместе с Гурциевым погиб его 29-летний знакомый, отмечает СК, называя его местным жителем.

«Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Что известно о Зауре Гурциеве

Заур Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе, но все детство прожил в Ставрополе. С 2007 года служил в российских Вооруженных силах. В 2012 году окончил Военную академию связи имени Буденного в Санкт-Петербурге по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение».

Гурциев — кадровый военный Минобороны, гвардии майор. С 2019 года он возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, сообщал проект «Время героев». Гурциев был командиром «лучшей» воинской части центра из 19 подобных частей, отмечал проект. Гурциев сформировал ее сам.

Майор руководил воздушной частью боев за Мариуполь, за что получил орден Мужества.

«Он внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность, в том числе поразить базу снабжения “Азова”*», — говорится на сайте «Времени героев».

Сам Гурциев рассказывал, что его разработка заключалась в применении ракет Х-25 с внешним лазерным подсветом, «чтобы они летели точно в цель, нанося урон только противнику». Гурциев пояснил, что сложность заключалась в подходе к Мариуполю, когда начались плотные бои. По его словам, «очень хотелось помогать и быть полезным для наземных подразделений», но авиабомбы при большой плотности использовать невозможно. В связи с этим и использовались ракеты с лазерным подсветом.

Летом 2024 года Гурциев стал одним из 83 первых участников военной операции, которые начали подготовку в рамках образовательной программы «Время героев». В сентябре того же года он стал первым замглавы Ставрополя.

На этой должности Гурциев координировал вопросы профилактики терроризма и экстремизма, работу комитета общественной безопасности администрации Ставрополя, а также организовывал работу антитеррористической комиссии.

Помимо ордена Мужества Гурциев награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями Жукова и Суворова.

Утром 29 мая Гурциев был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за участие в боевых действиях против Украины.

Что пишут военкоры

Корреспондент ВГТРК Александр Сладков

Заур Гурциев погиб. Первый заместитель главы Ставрополя. Перспективный чиновник, хороший человек, достойный офицер и ветеран. Говорил сейчас с моим информированным другом из региона: теракт. И это потеря.

Выбивают тех, кто строит будущее России. Выбивают участников проекта «Время героев». А я слежу за тем, как на Украине сравнивают российские проекты с участниками и ветеранами СВО, и как там у них плюют на тех, кто остался после войны с Россией. Между нами бездна.

Военный блогер Юрий Подоляка

Хочу ребят из программы «Время Героев» предостеречь. Очевидно, что все вы вновь мишени для врага. Потому что противнику вы как кость в горле. Потому что ничего подобного этой программе у них нет. <…> А потому они сделают все, чтобы любым способом или вас дискредитировать или убить. А значит, вы как и раньше на линии фронта (в чем-то еще более важного, чем тот, который за ленточкой) и в прорези прицела противника.

Военкор Юрий Котенок

Вообще, тактика «живых бомб», отыгрываемых «втемную» — это прием, проверенный десятилетиями. Напрямую перекочевал к украинским спецслужбам от северокавказских ваххабитов и боевиков ИГ*.

Активно применяется в случаях, когда заложить СВУ трудно, а на роль «шахида» исполнитель идти не хочет. В этих случаях ему обычно говорят: «Всё нормально, не проблема. Нужно всего лишь отвезти взрывчатку туда-то и передать тому-то». В процессе перевозки бомба приводится в действие дистанционно.

Если говорить о терактах, совершаемых Киевом, то наблюдение часто ведется через взламываемые камеры или припаркованные в окрестностях автомобили.

* запрещенная в России террористическая организация