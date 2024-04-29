Пятерых боевиков убили в ходе вооруженного нападения на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) в поселке Мара Аягъы в Карачаево-Черкесии (КЧР) в ночь на 29 апреля. В результате столкновения погибли двое сотрудников полиции, четверо силовиков ранены. По предварительным данным следствия, убитые боевики участвовали в обстреле наряда полиции 22 апреля. Главные подробности о нападении на полицейских в КЧР — в материале RTVI.

Второе нападение за неделю

Первые сообщения о вооруженном нападении на пост ДПС в селе Мара Аягъы Карачаевского района КЧР появились в телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ» в ночь на 29 апреля. Канал выложил видео местного жителя, которое тот снял из окна дома. В ролике слышны звуки перестрелки и по меньшей мере одного взрыва. «Там же ОМОН стоял», — комментирует мужчина происходящее.

Информация о нападении на наряд полиции поступила в дежурную часть 28 апреля в 23:20 мск, сообщила позже пресс-служба МВД по КЧР. В сообщении ведомства утверждается, что боевики подъехали к посту ДПС на машине. Следственный комитет (СК) по КЧР уточнил, что речь идет об автомобиле ВАЗ-2109. Злоумышленники бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия.

Находившиеся на посту ДПС сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим.

«При этом на одном из преступников сработало взрывное устройство», — отмечает МВД.

Ответным огнем пятерых нападавших убили на месте, сообщает МВД. Следователи позже изъяли на месте происшествия несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции из Курганской области — замначальника отдела «Щучанский» УМВД по региону подполковник внутренней службы Антон Валиков и водитель следственно-оперативной группы УМВД по Кургану старшина полиции Андрей Артамонов.

Еще четверо силовиков — двое сотрудников ДПС, сотрудник Росгвардии и сотрудник УМВД России по Курганской области — получили ранения. Пострадавших госпитализировали с ранениями различной тяжести. В Минздраве КЧР их состояние оценили как стабильно тяжелое, передает ТАСС. Одного из полицейских, получившего множественные ранения костей лица, переведут для дальнейшего лечения в Ставропольскую краевую больницу, сообщил агентству представитель ведомства.

Власти КЧР окажут помощь семьям погибших и пострадавших силовиков после вооруженного нападения, написал в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов.

Боевики могли быть причастны к нападению неделей ранее

По факту нападения на полицейских СК возбудил уголовное дело по ст. 317, п. «а» и ч. 3 ст. 222 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное хранение оружия и боеприпасов). Максимальное наказание по первой статье — пожизненное лишение свободы, по второй — десять лет лишения свободы.

По мнению следствия, убитые боевики — те же, кто совершил вооруженное нападение на полицейских в Карачаевске за неделю до этого.

«Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», — указывает СК.

Вооруженное нападение на наряд полиции межмуниципального отдела МВД «Карачаевский» произошло 22 апреля в районе нижнего рынка Карачаевска. В результате погибли двое сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы ― лейтенант полиции Мурат Калаханов и сержант полиции Роман Гущин. Еще одного полицейского госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Нападавшие похитили табельное оружие и боеприпасы к нему, после чего скрылись. По данным телеграм-канала Baza, боевики также забрали автоматы Калашникова. Для поимки нападавших в регионе был объявлен план «Сирена».

По факту нападения 22 апреля СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов) и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК (хищение оружия и боеприпасов). Также СК объявил в розыск пятерых человек в нападении 22 апреля — Руслана Эльканова, Ахмата Эльканова, Казбека Джазаева, Руслана Семенова и Владимира Аверьянова. Возраст подозреваемых, согласно данным следствия, составляет от 25 до 35 лет.

24 апреля СК сообщил, что следователи нашли и изъяли автомобиль, на котором скрылись нападавшие.

Что известно о нападавших

По данным телеграм-канала Shot, Аверьянов и Семенов входили в банду Биаслана Гочияева, который, по версии следствия, в 2009-2011 году планировал насильственно захватить власть на территории Карачаево-Черкесии и всего Северо-Кавказского региона. В 2011 году Гочияева убили в результате операции ФСБ и МВД. Членам банды предъявили обвинение в участие в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте и изготовлении оружия, а также приготовлении к насильственному захвату власти. Аверьянова в 2012 году приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Как утверждает Shot, Семенов был судим за хранение оружия и вхождение в состав незаконного вооруженного формирования, а также внесен в реестр террористов и экстремистов.

Погибший в результате нападения 22 апреля полицейский Роман Гущин учился в одной школе с Элькановым и знал его в лицо, писал Mash.