Следов насильственной смерти оперного певца Евгения Кунгурова, тело которого было найдено в центре Москвы, предварительно не обнаружено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, в последнее время артист находился в депрессивном состоянии.

«Артист, по данным картотеки Пресненского суда Москвы, находился в процессе расторжения брака со своей второй женой Ириной Мелединой», — говорится в сообщении ТАСС.

О смерти Кунгурова стало известно вечером 8 апреля. По данным SHOT, его супруга получила сообщение, в котором певец угрожал покончить с собой, пока ее нет дома. Примерно в 19:30 мск, когда артист перестал отвечать на звонки, женщина обратилась в службу спасения и вызвала полицию.

«360» сообщал, что спасатели прибыли к дому Кунгурова на Зоологической улице в Пресненском районе и обнаружили его мертвым. Как отметил источник издания, артист покончил жизнь самоубийством. Сотрудники правоохранительных органов оцепили подход к подъезду дома для проведения следственных мероприятий.

Mash писал, что вторая жена Кунгурова еще летом 2023 года обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, но заявление вернули, поскольку оно было подано не по месту постоянной регистрации артиста.

С первой женой Натальей Троицкой Кунгуров развелся в 2016 году. В браке с Ириной у Евгения родились сын и дочь.

Евгений Кунгуров родился в городе Заречный Свердловской области, окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Известность он получил после участия в шоу «Голос». Позже Кунгуров принимал участие в других музыкальных телешоу и конкурсах. В последние годы вел телепрограмму «Романтика романса».