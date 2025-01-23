Более 30 единиц огнестрельного оружия следователи изъяли при обыске в доме у бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, растрате и выводе более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Следователи в рамках расследования уголовного дела в отношении Тимура Иванова и других фигурантов изъяли в ходе обыска в жилых помещениях, принадлежащих обвиняемому, более 30 единиц огнестрельного оружия, среди которых охотничьи и наградные. Все они отправлены на баллистическую экспертизу», — сообщил собеседник агентства.

Иванова задержали в апреле 2024 года, на следующий день его арестовал Басманный суд Москвы. В отношении бывшего замминистра возбудили три дела: о растрате 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы, о растрате свыше 3 млрд руб. банка «Интеркоммерц», о взятке в 1,2 млрд руб.

По данным ТАСС, показания на Иванова по делу о растрате средств банка «Интеркоммерц» дал его бывший подчиненный Антон Филатов, арестованный в апреле 2024 года. Экс-замминистра отрицает новые обвинения.

Заседание по первому делу в Хамовническом суде Москвы назначено на 29 января.

Как сообщал ТАСС один из адвокатов Иванова, срок давности привлечения его к уголовной ответственности по делу о хищении в «Интеркоммерце» истекает в конце 2025 года, поэтому попытку следствия ограничить в сроках ознакомления с материалами он расценивает как желание добиться вынесения приговора до истечения срока давности. На предварительном следствии никто из фигурантов вину не признал.