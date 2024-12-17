Бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял «добытые преступным путем» денежные средства по банковским счетам своих родителей и жен. Об этом пишут «РИА Новости» и «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на материалы дела Иванова.

«Установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери», — говорится в документах (цитата по «РИА Новости»).

Таким образом, по версии следствия, Иванов пытался скрыть свою причастность к коррупционным преступлениям.

Согласно материалам дела, в рамках расследования также арестованы 37 транспортных средств. Часть из них зарегистрирована на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы. По информации журналистов, арест наложен на 23 автомобиля, среди которых Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G63 и раритетное авто 1967 года, а также 12 мотоциклов, мотороллер с мотоколяской и катер для рыбалки. Как отмечает «РИА Новости», стоимость последнего оценивается примерно в пять млн рублей.

Один из адвокатов экс-замминистра Денис Балуев в беседе с ТАСС заявил, что информация о распределении Ивановым денег на счета близких для их сокрытия «ничем не подтверждена и голословна». Он сообщил о намерении через суд оспаривать эти данные и «деловую репутацию» Иванова.

Такой же позиции придерживается еще один защитник Иванова Мурад Мусаев.

«По делу арестовано не только имущество Иванова, но и имущество его близких, а также третьих лиц. Это было сделано совершенно необоснованно, так как это имущество принадлежит этим людям не только де-юре, но и фактически. У них есть соответствующие документы», — заявил адвокат ТАСС.

В начале декабря суд продлил срок ареста имущества бывшего замминистра до конца марта 2025 года.

Иванов был арестован в апреле по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В сентябре ТАСС писал, что дело в отношении экс-замминистра связано со строительством трех кадетских корпусов «Олимпситистроем». В ходе проверки строительства были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млн рублей. Согласно версии следствия, Иванов получил от Фомина взятку за преференции «Олимпситистрою».

В начале октября Иванову предъявили новое обвинение в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) по двум эпизодам. Первый связан с растратой более 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц» путем перечисления на счета иностранных компаний под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Во втором эпизоде речь идет о растрате 200 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы, которые были оплачены через дочернюю структуру Минобороны «Туринвест сервисиз лимитед».

Иванов вину не признает.