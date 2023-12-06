Убийство бывшего украинского депутата Ильи Кивы носило заказной характер, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным собеседников агентства, среди версий произошедшего рассматривается «украинский след».

Ранее несколько источников указали на причастность Службы безопасности Украины (СБУ) к убийству Кивы. В их числе «Украинская правда» — издание утверждает, что экс-парламентария «ликвидировали из стрелкового оружия». Телеграм-канал «УНИАН» со ссылкой на источники в силовых структурах также написал, что Кива был убит «в рамках спецоперации СБУ». О том, что за убийство бывшего депутата несет ответственность СБУ, сообщило и Reuters.

Тело Кивы нашли в Подмосковье. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ст. 105 УК (убийство). По предварительной версии следствия, вечером 6 декабря «неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия». Это произошло на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского округа, сообщил СК.

О том, что Кива найден мертвым в Подмосковье также писали Mash и Baza. По данным телеграм-каналов, тело экс-депутата обнаружили на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в Супонево. При этом в отеле изданию MSK1.ru заявили, что «это какая-то ошибка». «В отеле все спокойно. Не знаю, что произошло в округе, но у нас все хорошо», — сказала гендиректор комплекса Юлия Синицына. В разговоре с «ВЧК-ОГПУ» Синицына подтвердила, что на территории загородного клуба нашли тело — работники опознали в убитом Киву и заявили в полицию.

Кроме того, смерть Кивы подтвердил спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Да, можем подтвердить, что Кива все, и такая судьба будет постигнуть и других предателей Украины», — заявил он.

По данным ТАСС, оперативные мероприятия по розыску предполагаемого убийцы Кивы проходят на территории Центрального федерального округа. «К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов», — сообщили в СК.

Киве было 46 лет. В 2019 году он избрался депутатом Рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь». Накануне начала военной операции на Украине Кива уехал из страны, после чего был лишен мандата.

В апреле 2022 года Кива попросил политическое убежище и российское гражданство у президента Владимира Путина. В интервью RTVI Кива сказал, что уважает российского лидера, поскольку он «сумел изменить ход истории, вернув былое уважение России и русскому народу, а у противников вызвал страх».

В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы. В частности, ему вменялись госизмена и призывы к захвату власти. Кроме того, его признали виновным в публичном использование коммунистической символики и «публичных призывах к агрессивной войне».