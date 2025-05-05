Театр имени Ленсовета до конца сезона приостанавливает показы спектакля «В этом милом старом доме» с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Как сообщается в телеграм-канале учреждения культуры, такое решение связано с рекомендациями врачей — актеру требуется восстановление после полученного в апреле ушиба.

«Дело в том, что врачи не рекомендовали Михаилу Сергеевичу Боярскому выходить на сцену в ближайшее время. Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на “паузу”», — сообщили в театре.

Вместо показов этого спектакля, который должен был идти дважды в день, можно будет увидеть другие постановки 9 мая, 25 мая, 3 июня, 25 июня, 2 июля и 13 июля. В частности, 9 мая вместо «В этом милом старом доме» состоится спектакль «Без вины виноватые».

Билеты на отмененные постановки остаются действительными или подлежат возврату до 14 мая включительно.

75-летний Михаил Боярский попал в больницу с переломом ребра и ушибом легкого после падения в театре 13 апреля. Телеграм-каналы писали, что он упал на спину с высоты около трех метров. Mash утверждал, что актеру сделали укол обезболивающего, после чего он вернулся на сцену. По словам сына артиста Сергея Боярского, его отец упал после спектакля и не сразу обратился к врачам.

Супруга Боярского Лариса Луппиан рассказывала, что два дня после падения Боярский провел дома, но у актера поднялась температура и она отвезла его на МРТ. 19 апреля Луппиан сообщила, что врачи опасались возможного развития пневмонии у Боярского после полученной травмы, поэтому его госпитализировали. По ее словам, пневмонии удалось избежать. 20 апреля Луппиан сообщила со слов мужа, что он «чувствует себя хорошо, все в порядке».

Михаил Боярский — приглашенный артист Театра имени Ленсовета, в котором он играет в спектаклях «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман». 18 апреля театр объявил, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без Боярского, прозвучит только записанный голос артиста. В театре отметили, что состояние здоровья Боярского не внушает опасений, но врачи рекомендовали ему отдохнуть и восстановить силы.