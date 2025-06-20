Консульский отдел российского посольства в Италии выясняет обстоятельства убийства, предположительно, россиянки и ее 11-месячной дочери в Риме. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом Андрей Харченко.

«В свете появившейся в итальянских СМИ информации о гибели, как сообщается, гражданки России, уроженки г. Омск Анастасии Трофимовой, и ее 11-месячного ребенка, зверски убитых по ряду предположений ее американским сожителем, который по разным документами именовал себя Рексалом Фордом и Френсисом Кауфманом, запросили в итальянских компетентных органах подробные сведения в этой связи», — сказал Харченко.

По его словам, выясняются обстоятельства преступления и степени ответственности за него американца, который выехал из Италии и был задержан в Греции.

Агентство отмечает, что тела сначала ребенка и молодой женщины были найдены еще 7 июня в парке Виллы Панфили. Личность погибшей получилось установить только сейчас благодаря итальянскому телешоу. В эфире шоу выступила жительница Омска, которая сказала, что она мать и бабушка убитых. По словам женщины, она узнала дочь по татуировкам на фото, которые распространила полиция Италии.

В Италию мама и дочка приехали с Мальты, где Анастасия, предположительно, познакомилась с американцем. В июне 2024 года на островном государстве родилась их дочь, сообщал, канал Sky News TG-24. Идентифицировать женщину получилось при сотрудничестве с ФБР и властями Мальты.

По данным телеканала, пару с ребенком видели в Риме, мужчина был в нетрезвом состоянии. Затем его останавливали для проверки, когда он был уже с девочкой без спутницы. Следователи предполагают, что женщина скончалась раньше дочери.

Причины их гибели пока не выяснены, на теле женщины не было найдено следов насилия, а на теле дочери зафиксированы травмы и побои.

В постановлении следственного судьи Рима сказано, что жестокость, присущая удушению ребенка, не оставляет места для сомнений в опасности мужчины.

«Субъект, неспособный контролировать свои порывы по отношению к беззащитным, таким как маленькая девочка, которой не исполнилось и года», — сказано в документе.

Corriere della Sera писала, что подозреваемого задержали 13 июня в Греции. По данным следствия, мужчина уже был арестован за домашнее насилие, а также отсидел 120 дней в тюрьме за нападение с применением оружия.

В августе прошлого года на Маврикий жестоко убили россиянку. 29-летняя уроженка Башкирии Залия Шамигулова жила на Маврикии с июня вместе с подругой Еленой Гусевой. Утром 17 августа Шамигулова вышла из дома недалеко от пляжа Флик-ан-Флак и села в автомобиль к знакомому, после чего ее больше не видели. Подруга девушки обратилась в полицию и российское посольство.

Позже местное издание L’Express сообщило, что Шамигулова найдена мертвой. В разговоре с «АиФ-Челябинск» родственники убитой сообщили, что в день исчезновения она уехала в Кюрпип, где живет ее возлюбленный. За рулем был друг Наби.