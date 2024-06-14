Спасатели извлекли из-под завалов два тела после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Шебекине в Белгородской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На месте поисково-спасательных работ в Шебекино из под завалов извлечены тела мужчины и женщины», — сообщил представитель МЧС.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что число раненых в результате обрушения увеличилось до семи человек. Трое из них отказались от госпитализации, и им была оказана медицинская помощь на месте, четверо были доставлены в специализированные учреждения.

«Обрушился подъезд в четырехподъездной секции в пятиэтажном доме. По предварительным данным, повреждено 20 квартир. Организована работа около 50 единиц тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. При разборе завалов спасатели объявляют минуту тишины», — написал губернатор.

Мэрия Белгорода четыре раза объявляла ракетную опасность в Шебекино и Шебекинском городском округе. В 15:33 в телеграм-канале мэрии было опубликовано предупреждение об обстреле региона и рекомендация местным жителям воспользоваться подвальными помещениями в качестве укрытия.