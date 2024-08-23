Российские телеграм-каналы сообщили о новой атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которую тушат шестой день после предыдущего нападения. Что известно о ситуации к утру 23 августа — в материале RTVI.

Как утверждают Shot и Baza, дроны атаковали нефтебазу около пяти часов утра 23 августа. Жители Пролетарска рассказали 161.RU, что около 3:30 в городе было слышно два взрыва с разницей около десяти минут.

«Было очень громко, я проснулась от взрыва. Зарево озарило Пролетарск», — сообщила одна из собеседниц издания.

Она предположила, что «так догорает топливо». По предварительным данным Shot и Baza, никто не пострадал.

Каналы утверждают, что есть угроза распространения огня на резервуары с керосином, это может значительно увеличить площадь пожара. Don Mash утверждает, что огонь уже перекинулся на цистерны с керосином. Официальной информации о предполагаемой новой атаке на нефтебазу не поступало.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске продолжается с 18 августа, в городе действует режим ЧС. Возгорание началось после падения на территорию трех беспилотников самолетного типа, сообщал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

По данным на 20 августа площадь пожара составляла 10 тыс. кв. м. Горнич сообщал, что горит около 20 емкостей из 74. С тех пор новые официальные данные не озвучивались. К 22 августа удалось потушить шесть резервуаров с топливом. Пострадали 49 пожарных, 15 из них госпитализированы, сообщил 161.RU замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

К тушению пожара привлечены самолеты Ил-76, пожарные поезда и не менее 500 пожарных. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об отсутствии угрозы распространения огня на жилые дома и другие объекты.

Вечером 19 августа глава Пролетарского района заявил, что эвакуация местных жителей не требуется, поскольку «дым идет в сторону Орловского района» и над городом его якобы нет. О том, что эвакуировать людей не планируется, также говорила заместитель главы администрации Пролетарского района по внутренней политике Ирина Будыльская.

Издание 1rnd.ru утверждало, что многие жители города самостоятельно покидают дома, из-за едкого дыма и запаха гари. Одна из жительниц Пролетарска 21 августа рассказала порталу 161.RU, что ходит в марлевой повязке и закрывает в доме все окна и двери. Другая жительница города заявила, что до ее района дым не доходит.

Глава администрации Пролетарского района Максим Толпинский назвал слухами сообщения о том, что «люди бегут из города».

«Никто никуда не бежит. Ситуация на самом деле стабильная в городе, ежедневно дважды в день делаются замеры Роспотребнадзора. Предельно допустимых для человека концентраций вредных веществ на сегодня не выявляется», — сказал он в интервью программе «Наша неделя. Пролетарск».

По словам Толпинского, в связи с этим не принимается и решение об эвакуации жителей.