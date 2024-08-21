На нефтебазе в Пролетарске в Ростовской области взорвалась еще одна цистерна с топливом, пишут телеграм-каналы Don Mash и 161.ru. По их информации, никто не пострадал.

По данным Don Mash, взрыв произошел примерно в 20:15 мск. Официальные источники информацию о новом очаге возгорания не подтверждали.

Пожар на нефтебазе пытаются потушить третьи сутки. На месте работают более 600 спасателей, отмечал телеграм-канал.

Хронология событий

18 августа

Пожар на нефтебазе в Пролетарске начался в ночь на 18 августа. Обломки беспилотника упали на промышленные склады, это привело к возгоранию дизельного топлива. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пожарные бригады приступили к тушению.

Спустя примерно четыре часа тушение пожара временно приостановили из-за новой атаки беспилотников на регион. Через час спасатели возобновили работу.

По информации Голубева, в 06:50 18 августа в город для тушения огня прибыл пожарный поезд. Позже на место приехал замгубернатора Сергей Бодряков, а также сотрудники районной администрации.

Вечером 18 августа губернатор сообщил о введении режима повышенной готовности на территории Пролетарского района. Для борьбы с огнем задействовали еще два пожарных поезда. Кроме того, огонь тушили 250 пожарных на 80 спецмашинах.

В 21:30 администрация района отметила, что ситуация с пожаром осложнилась: «появились вторичные очаги возгорания, борьба с огнем идет, что называется, с переменным успехом». В то же время власти утверждали, что ситуация находится под контролем.

О площади пожара власти не сообщили.

19 августа

Начиная с 00:00 часов 19 августа в Пролетарске ввели режим ЧС. Местные власти заверили, что, по оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.

Утром 19 августа глава Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что площадь пожара не удается уменьшить и что за ночь ситуация не изменилась.

Позже Василий Голубев сообщил, что в центральную больницу Пролетарского района обратился 41 пожарный, участвующий в тушении огня. 18 из них потребовалась госпитализация из-за ожогов разной степени тяжести, пятеро человек находятся в реанимации, отмечал глава региона. По его словам, спасатели работают «в сложнейших условиях».

По данным 161.ru, как минимум семерых пострадавших пожарных отправили вертолетом на лечение в Санкт-Петербург.

Также в понедельник днем по распоряжению губернатора региона в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков.

В 14:30 местные жители Пролетарска сообщили о новых звуках взрыва на нефтебазе, об этом писал 161.ru. При этом пожар усилился.

Кроме того, местные жители утверждали, что днем власти приняли решение прекратить тушение из-за взрывоопасности. Ситуация усугубилась еще и из-за сильного ветра и жары. По словам одной из собеседниц 161.ru, в самом городе висит смог, автомобилям не разрешают подъезжать к нефтебазе ближе, чем на 3-4 км.

Жители соседних от Пролетарска районов писали в соцсетях, что столб дыма от пожара виден за десятки километров от города.

Кроме того, сообщалось, что дым зафиксировали даже снимки из космоса. По данным НИИ аэрокосмического мониторинга, у пожара может быть два очага возгорания в разных частях нефтебазы, а возникнуть они могли с разницей примерно в 11 часов.

Следственный комитет России начал расследование обстоятельств, которые привели к крупному пожару на нефтебазе.

Вечером 19 августа глава Пролетарского района заявил, что эвакуация местных жителей не требуется, поскольку «дым идет в сторону Орловского района» и над городом его якобы нет. Также он утверждал, что над Пролетарском «воздух нормальный».

Также стало известно, что для тушения пожара привлекли спасателей из Ростова-на-Дону, Элисты, Новочеркасска, Таганрога, Краснодара и Волгограда. Для сотрудников пожарных бригад организовали дополнительные спальные места в местном спортивном центре. Источники в регионе отмечали, что многие спасатели не спали с момента начала пожара.

20 августа

Утром 20 августа Горнич рассказал, что площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. Для ликвидации возгорания задействовали «порядка 600 человек и около 150 единиц техники», уточнил он. Горнич также отметил, что продолжают гореть емкости с дизтопливом, но угрозы для населения это не представляет.

По словам Горнича, власти оценивают обстановку для привлечения к пожару сил авиации.

В районной администрации уточнили, что глава регионального Минздрава держит на постоянном контроле вопрос оказания пожарным необходимой медпомощи.

По информации сальского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», состояние воздуха в Пролетарске остается в пределах нормы.

В то же время, согласно данным со спутников, смог от пожара приближается к Ростову. Это говорит о том, что дым распространился почти на 150 км.

Вечером Василий Голубев рассказал, что для самолеты Ил-76 МЧС провели два сброса воды. Также, чтобы предотвратить возникновение ландшафтного пожара поблизости, вокруг промплощадки были созданы дополнительные минерализованные полосы.

По словам главы региона, бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда, а также пять магистральных линий к ним и водоему, из которого поступает вода.

Угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует, заверил губернатор.