Мессенджер Telegram запустил функционал для проверки возраста пользователей, пишет профильное издание «Код Дурова». Это официальный бот, который работает на базе мини-приложения. С его помощью юзеры смогут получить доступ к контенту с маркировкой 18+.

Такая система идентификации будет работать на территории Великобритании, поскольку законодательство страны обязывает онлайн-платформы подтверждать, достиг ли пользователей совершеннолетия.

Запустить бот юзеры Telegram смогут через настройки, причем для идентификации не требуется устройство с Face ID — достаточно доступа к камере. Процесс распознавания пользователя происходит однократно. «Код Дурова» отмечает, что снимки не сохраняются на серверах и не передаются третьим лицам.

«Используйте этот бот для частной проверки возраста при помощи быстрого сканирования лица на устройстве. Никакие изображения или данные не покидают ваше устройство и не попадают на наши серверы. В соответствии с региональным законодательством мы проверяем только то, вероятно ли вам меньше или больше 18 лет», — объясняют в компании.

Власти Великобритании с 25 июля обязали онлайн-платформы проверять возраст пользователей, чтобы дети не могли смотреть «незаконные и вредоносные материалы». К таким официальные лица королевства относят: самоубийства, членовредительство, расстройство пищевого поведения и порнографию, передает BBC.

Меры также направлены на защиту несовершеннолетних от «женоненавистнических, насильственных, вызывающих ненависть или оскорбительных материалов, онлайн-травли и опасных вызовов», отмечает издание.

В связи с новыми законами сайты в Великобритании должны внедрить:

методы проверки возраста;

быстрое удаление выявленных вредоносных материалов;

оказание поддержки несовершеннолетним, которые подверглись воздействию такой информации;

человека, который «отвечает за безопасность детей»;

ежегодный анализ управления рисками для несовершеннолетних на своих платформах.

За игнорирование этих требований сайтам придется выплатить штраф на сумму до £18 млн или до 10% дохода компании. В некоторых случаях власти могут обратиться за получением судебного приказа о запрете доступа к сайту или приложению в Великобритании, пишет BBC.

Напомним, ранее создатель Telegram Павел Дуров обещал французским властям, что в мессенджере будут реализованы дополнительные меры для защиты несовершеннолетних и предотвращения преступлений против них. Он уверял, что Telegram очень серьезно относится к материалам, касающимся преступлениям против детей и удаляет их «в тот же день».