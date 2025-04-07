Telegram непричастен к блокировке канала «ВЧК-ОГПУ»*, его удалили сами владельцы. Об этом заявили в пресс-службе мессенджера, ответ которого приводит «Осторожно, новости».

«Канал был удален его владельцем, возможно в результате неавторизованного доступа», — заявили в Telegram, добавив, что платформа проводит проверку.

В канале, который назван резервной страницей «ВЧК-ОГПУ»*, пресс-службу Telegram обвинили во лжи, утверждая, что никакого несанкционированного доступа к ресурсу не было.

Канал «ВЧК-ОГПУ»* стал недоступен в ночь на 7 апреля, он насчитывал более 1 млн подписчиков. В резервном канале предположили, что Telegram исполнил требование Генпрокуратуры и Роскомнадзора удалить страницу за публикацию «информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России, дискредитирующую действия российских Вооруженных сил.

В июле 2024 года Минюст России внес «ВЧК-ОГПУ»* в реестр иноагентов. По данным ведомства, канал распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, распространял материалы других иноагентов и формировал негативный образ российской армии.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов