Перейдя в оборону после неудавшегося контрнаступления Украина начала усиливать укрепления на ключевых участках фронта по подобию российской «линии Суровикина». Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, укрепления строятся вокруг Лимана, Авдеевки и Купянска, а также вдоль границы Украины с Россией и Беларусью. Новые оборонительные сооружения очень напоминают российскую «линию Суровикина», состоящую из траншей, противотанковых сооружений и опорных пунктов, отмечается в статье.

Сеть российских оборонительных сооружений называют «линией Суровикина» по имени бывшего командующего объединенной группировкой войск в зоне военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Он занимал этот пост с октября 2022 года по январь 2023-го. «Линия Суровикина» включает в себя нескольких рубежей обороны, состоящих из траншей, минных полей, противотанковых бетонных пирамид («зубов дракона») и других инженерных заграждений.

В глубине удерживаемой Украиной территории появляются запасные позиции, состоящие из сетей траншей и окопных командных центров, пишет Telegraph. Там, где ВСУ занимают более статичные оборонительные позиции, укрепления размещены на расстоянии меньше километра друг от друга.

Главная оборонительная линия, как утверждается, расположена примерно в 16 км от Авдеевки.

«Здесь Украина использует ряд естественных барьеров из озер и рек», — пишет газета.

Еще одна линия находится в районе города Покровск на подконтрольной Киеву части Донбасса. По всему городу проходит двухуровневая система траншей, сообщает Telegraph. «Самая мощная» новая оборонительная линия может располагаться вокруг Чернигова, отмечает издание.

Вдоль всей северной зоны вырыты траншеи и широкие противотанковые рвы, а также установлены «зубы дракона», обнесенные колючей проволокой. При этом ожиданий, что этот район станет новым фронтом, на Украине нет, говорится в публикации.