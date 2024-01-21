Перейдя в оборону после неудавшегося контрнаступления Украина начала усиливать укрепления на ключевых участках фронта по подобию российской «линии Суровикина». Об этом пишет британская газета The Telegraph.
По данным издания, укрепления строятся вокруг Лимана, Авдеевки и Купянска, а также вдоль границы Украины с Россией и Беларусью. Новые оборонительные сооружения очень напоминают российскую «линию Суровикина», состоящую из траншей, противотанковых сооружений и опорных пунктов, отмечается в статье.
Сеть российских оборонительных сооружений называют «линией Суровикина» по имени бывшего командующего объединенной группировкой войск в зоне военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Он занимал этот пост с октября 2022 года по январь 2023-го.
«Линия Суровикина» включает в себя нескольких рубежей обороны, состоящих из траншей, минных полей, противотанковых бетонных пирамид («зубов дракона») и других инженерных заграждений.
В глубине удерживаемой Украиной территории появляются запасные позиции, состоящие из сетей траншей и окопных командных центров, пишет Telegraph. Там, где ВСУ занимают более статичные оборонительные позиции, укрепления размещены на расстоянии меньше километра друг от друга.
Главная оборонительная линия, как утверждается, расположена примерно в 16 км от Авдеевки.
«Здесь Украина использует ряд естественных барьеров из озер и рек», — пишет газета.
Еще одна линия находится в районе города Покровск на подконтрольной Киеву части Донбасса. По всему городу проходит двухуровневая система траншей, сообщает Telegraph. «Самая мощная» новая оборонительная линия может располагаться вокруг Чернигова, отмечает издание.
Вдоль всей северной зоны вырыты траншеи и широкие противотанковые рвы, а также установлены «зубы дракона», обнесенные колючей проволокой. При этом ожиданий, что этот район станет новым фронтом, на Украине нет, говорится в публикации.
- В ноябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорить строительство оборонительных сооружений на всех основных направлениях боевых действий — на Авдеевском, Марьинском, Купянском направлениях, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской, Волынской областях и на юге Херсонской области.
- В середине декабря российские военные корреспонденты обратили внимание на украинские сообщения о строительстве заграждений, напоминающих «линии Суровикина». Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц писал, что украинцы «смеялись над нашими фортификационными сооружениями, а в итоге сами возводят то же самое — и противотанковые рвы, и траншеи с бетонными колпаками, и даже “зубы дракона”». Телеграм-канал «Рыбарь» отмечал, что в регионах вблизи границы с Беларусью Украина начала выстраивать линию обороны «еще чуть ли не весной» 2023 года.