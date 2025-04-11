Великобритания рассматривает возможность размещения своих военнослужащих на Украине сроком до пяти лет, пишет The Telegraph. Такая мера, как сообщают источники, поможет обучить и восстановить украинскую армию.

По данным газеты, Лондон и Париж обсуждают отправку на Украину военных «сил под руководством Европы». Точное число военнослужащих на украинской территории не называлось. Европейские страны считают, что на начальном этапе это удержит Россию от нарушения мирного соглашения.

Кроме того, «коалиция желающих» из числа стран Европы хочет обеспечить защиту воздушного и морского пространства Украины. Какие шаги для этого будут предприняты не уточняется. По информации The Telegraph, вывод войск будет поэтапным.

10 апреля в штаб-квартире НАТО состоялась встреча глав Минобороны из 30 стран, где обсуждался вопрос отправки на Украину западных военных. США участие в мероприятии не принимали.

По информации AFP, на отправку военных согласились пока только шесть государств из 30-ти. Среди них Великобритания, Франция и страны Балтии.

8 апреля бывший главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что с 2022 года в немецком Висбадене работал американо-украинский оперативный штаб, где планировались военные операции Киева в конфликте с Россией. По его оценке, эта площадка стала «отличным механизмом взаимодействия» в военном плане между Украиной и ее западными партнерами.