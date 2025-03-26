Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому телеведущему Владимиру Соловьеву в популяризации военных действий и «геноциде украинцев». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности сообщили Соловьеву о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в заявлении СБУ.

Соловьеву вменяется «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «геноцид», оправдание военной операции и «глорификация» ее участников, а также «действия, направленные на захват государственной власти» и «пропаганда войны».

СБУ назвала Соловьева «одним из главных рупоров Кремля». В ведомстве заявили, что телеведущий «призывал ударить по Украине тактическим ядерным оружием», полностью взять под российский контроль новые территории, а также якобы поддерживал атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

В 2022 году ФСБ сообщила о задержании группы неонацистов, планировавших убийство Владимира Соловьева по заданию СБУ путем подрыва его автомобиля. По делу проходят семь человек: Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще одного фигуранта дела Василия Стрижакова судили отдельно и отправили на принудительное лечение.

Обвинение считает лидером группировки Пронского. По версии следствия, в апреле 2022 года СБУ предложила ему вознаграждение за убийство Соловьева. Фигуранты планировали установить на автомобиль телеведущего самодельное взрывное устройство, но их замысел раскрыли российские правоохранители.

Один из задержанных утверждал на опубликованном ФСБ видео, что участники группы также обсуждали покушения на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора РИА Новости и RT Маргариту Симоньян, телеведущих Ольгу Скабееву, Евгения Попова и Тиграна Кеосаяна. Приговор по делу еще не вынесен.

Соловьев говорил, что узнал о планах покушения на него из сообщений СМИ, при этом он рассказал, что ему поступали «довольно очевидные» угрозы, в связи с чем он получил охрану.