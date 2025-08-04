Власти Южной Кореи приняли решение убрать громкоговорители на границе с Северной Кореей, чтобы снизить межкорейскую напряженность. Южнокорейские военные начали демонтаж 4 августа.

«Это практическая мера, которая может помочь снизить межкорейскую напряженность, не влияя на боеготовность армии», — сообщили в министерстве обороны.

Представитель минобороны страны полковник Ли Кён Хо заявил, что Сеул заранее не проводил никаких консультаций с Пхеньяном. Как рассказали в Объединенном комитете начальников штабов, Северная Корея пока не предпринимала аналогичных действий.

«Северная Корея, по всей видимости, проводит работы по техническому обслуживанию своих громкоговорителей, но признаков их демонтажа не обнаружено», — сказал журналистам представитель комитета полковник Ли Сон Джун.

Как напомнило южнокорейское новостное агентство Younhap, при консервативной администрации предыдущего президента Юн Сок Ёля в 2024 году Сеул впервые за шесть лет развернул кампанию с использованием громкоговорителей. Через них на Север транслировались мировые новости, информацию о демократии и капиталистическом обществе, а также K-Pop музыку.

В ответ на использование громкоговорителей Северная Корея начала запускать на Юг шары с мусором и навозом, к июню их насчитывалось несколько сотен.

Действующий президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вступил в должность 4 июня. После этого новый глава государства начал проводить политику, направленную на восстановление связей между Сеулом и Пхеньяном. Помимо громкоговорителей Ли также приказал прекратить распространение антисеверокорейских листовок.