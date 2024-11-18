Погода на неделе с 18 по 24 ноября становится в Москве «по-предзимнему неустойчивой» — первую половину недели еще задержится тепло, но будет сыро и ветрено, а «переломным днем» станет четверг, рассказал RTVI ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

По его словам, с понедельника по четверг температурный фон будет на 3-5 градусов превышать климатическую норму для этого времени.

«Ночью слабый плюс, днем +3… +5 градусов. И самым теплым днем станет первая половина четверга — до +7… +8», — сообщил синоптик.

Погода в эти дни будет ветреной и влажной, будут выпадать небольшие осадки, «преимущественно в виде дождя и мороси», продолжил Старков.

«Переломным днем станет четверг [21 ноября], этот же день станет самым ненастным на этой неделе из-за влияния глубокого волнового циклона, выпадет много осадков — до трети месячной нормы. Осадки начнутся в виде дождя — временами дождь будет сильным — и по мере понижения температуры и разворота юго-западного ветра на северо-западный перейдут в мокрый снег», — сказал он.

В конце рабочей недели, начиная с пятницы, температура понизится до нуля и начнет формироваться временный снежный покров. «Вплоть до предстоящих выходных погода уже будет по-предзимнему снежной», — заключил собеседник RTVI.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RTVI, что, как показывают метеорологические модели, значительное понижение температуры прогнозируется после 23−24 ноября.

«Тогда уже можно будет и говорить о том, что выпавший снег может задержаться, и температура среднесуточная будет отрицательной, что уже не будет способствовать таянию того снега, который пройдет в столичном регионе где-то в середине последней декады ноября», — пояснила она.