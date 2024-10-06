Один человек погиб в результате теракта со стрельбой на центральном автовокзале города Беэр-Шева на юге Израиля, еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщает служба скорой помощи «Маген Давид Адом».

Издание Times of Israel уточнило, что в результате теракта погибла 19-летняя сержант пограничной полиции Шира Суслик. Как отмечает Ynet, Шира начала работать в полиции в январе 2023 года. «Она любила танцевать балет и веселиться с друзьями, всегда стремилась к совершенству и была примером для своих друзей», — рассказали ее коллеги.

Пострадавшие были госпитализированы, они получили огнестрельные и осколочные ранения. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, четверо мужчин находятся в состоянии средней степени тяжести, пишет Times of Israel.

Нападавший был убит, сообщили в службе скорой помощи. Очевидец рассказал N12 News, что солдаты открыли огонь по нападавшему, который, по сообщениям СМИ, был представителем бедуинского меньшинства в израильской пустыне Негев.

Times of Israel со ссылкой на израильские власти пишет, что нападавший — 29-летний бедуин Ахмад аль-Укби из деревни недалеко от города Лакия. У него есть израильское гражданство, ранее мужчина был судим.

По данным Ynet, нападавший приехал на центральный автовокзал Беэр-Шева на автобусе и открыл стрельбу возле «Макдоналдса». Комиссар полиции Дэнни Леви заявил, что злоумышленник был убит в течение трех секунд солдатами и сотрудниками службы безопасности, находящимися на месте происшествия.

Один из очевидцев рассказал Ynet, что пришел на автовокзал купить билеты на автобус и увидел толпу бегущих и кричащих людей. «Я услышал выстрел и крики. Это началось в Макдоналдсе», — сказал другой очевидец.

Сейчас полиция выясняет, использовал ли нападавший как огнестрельное, так и холодное оружие, пишет Times of Israel.

Лидер арабской израильской партии «Раам», депутат Кнессета Мансур Аббас осудил теракт, назвав его «чудовищным преступлением против ни в чем не повинных гражданских лиц». «Мы осуждаем это нападение, тем более что преступник — арабский гражданин из бедуинской общины в Негев», — написал он в соцсети Х.

Ранее на этой неделе, 1 октября, двое мужчин открыли огонь по мирным жителям на трамвайной остановке в арабском районе Тель-Авива Яффо. Оба террориста были нейтрализованы, ответственность за теракт взяло на себя радикальное палестинское движение ХАМАС. Жертвами атаки стали семь человек, еще 16 получили ранения.