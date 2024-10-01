В Яффе — южном пригороде Тель-Авива — неизвестные открыли стрельбу по прохожим. По данным The Times of Israel, восемь человек погибли, еще семь — получили ранения. Полиция расценивает произошедшее как теракт.

Инцидент произошел недалеко от остановки легкорельсового транспорта. Согласно записям с камер наблюдения, нападение совершили по меньшей мере двое террористов, один из которых был вооружен штурмовой винтовкой. Оба стрелявших были «нейтрализованы», добавили в полиции.

Израильская спасательная организация MDA на своей странице в X уточнила, что сообщения о нескольких жертвах стрельбы в Яффе поступили в 19:01.

«Медики и парамедики MDA оказывают помощь многочисленным пострадавшим в различном состоянии, в том числе без сознания», — уточнили в организации.

Позднее MDA написала, что помощь оказывается семи пострадавшим. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести и один в легком.

Стрельба в Яффе произошла перед началом ракетной атаки Ирана. По данным The Jerusalem Post, он запустил по территории Израиля около 500 ракет.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил, что удар «по самому сердцу оккупированных земель» нанесен в ответ на «мученическую смерть» лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана.

The Times of Israel со ссылкой на медиков пишет, что после атаки Ирана в Тель-Авиве «легкие осколочные ранения» получили два человека. Еще несколько пострадавших получили «незначительные травмы», упав во время бега в укрытие.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари отметил, что в настоящее время нет никаких дополнительных угроз в сторону Израиля со стороны Ирана.

«В ходе обороны мы осуществили довольно много перехватов. Есть несколько ударов в центре и в районах на юге страны. На данном этапе мы все еще проводим оценку [атаки], но нам неизвестно о жертвах», — подчеркнул он.

Хагари добавил что Израиль ответит на иранскую ракетную атаку.