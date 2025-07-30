Депутаты Госдумы Сергей Обухов и Михаил Матвеев обратились к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой учесть зарубежный опыт и запретить ношение одежды, закрывающей лицо, в том числе никабы. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

«Мы исходим из законодательного движения в странах Средней Азии, когда одна за другой страны вводят запреты на ношение никаба. Эта тенденция может стать аргументом для того, чтобы Россия задумалась о синхронизации своего антиэкстремистского законодательства с соседними странами, откуда идут максимальные миграционные потоки», — сказал RTVI депутат Госдумы Матвеев.

Он также отверг рассуждения о том, что никаб — это часть традиционной одежды.

«Не будем забывать, что носителями никабов в России в прямом смысле слова — то есть теми, кто их носит, — являются лица определенной национальности. Это не арабы, которые приехали к нам из Саудовской Аравии и где-то по Котельникам ходят. Примерно на 90% это выходцы из Средней Азии, в основном из Таджикистана. И поэтому нам важно <…> понимать — а как у них на родине относятся к этому виду одежды? И мы тогда увидим, что там существуют достаточно жесткие запреты. То есть сами страны исхода в этом вопросе уже определились и поставили точку. Но мы видим, что в России эта — назовем ее “мода” — на самом деле, достаточно агрессивное проявление радикальных исламистских взглядов. Они таким образом, скажем так, “маркируют” территорию», — сказал депутат.

Матвеев отметил, что речь не о религии, а исключительно о безопасности. Он подчеркнул, что основной аргумент в пользу запрета такого рода одежды — невозможность идентифицировать личность человека, которая нивелирует огромные усилия государства по внедрению разного рода систем типа «Безопасный город».

«Речь идет именно о безопасности. Мы живем в такое время, когда пренебрегать этими вопросами нельзя. И чем дальше эта ситуация затягивается, тем больше вероятность того, что могут повториться в том числе террористические акты с использованием никабов в качестве маскировки», — пояснил Матвеев.

Отвечая на вопрос о том, почему бы депутатам самим не внести в Госдуму законопроект о таком запрете, Матвеев пояснил, что они с коллегами хотят «именно обратить внимание на существующую проблему необходимости синхронизации антиэкстремистского законодательства с соседними странами, с которыми Россия находится в рамках союза, в том числе ЕАЭС, если мы говорим о Киргизии и Казахстане или Узбекистане и Таджикистане, у которых такие запреты существуют, как о странах, откуда идет максимальный миграционный поток».

«Надо синхронизировать законодательство, чтобы было единое правовое пространство в этой части, единое отношение к такой одежде — и, соответственно, не было перетекания в Россию радикальных элементов, которые будут уезжать из своих стран в том числе по соображениям ложного понимания религиозной свободы», — заявил Матвеев.

Парламентарии направили на имя Мишустина депутатский запрос, в котором попросили его поручить профильным органам исполнительной власти проанализировать законодательную практику стран Центральной Азии в части запрета на ношение одежды, скрывающей лицо, в общественных местах.

В июле в нескольких государствах Центральной Азии, например, в Казахстане, вступили в силу законы, запрещающие ношение в общественных местах одежды, полностью скрывающей лицо, включая никабы, маски и аналогичные предметы гардероба, указали депутаты в запросе. Подобные ограничения были введены в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане.

В своем письме депутаты просят премьер-министра «рассмотреть возможность внесения в российское законодательство аналогичных норм, исключающих использование предметов одежды, затрудняющих идентификацию личности в общественном пространстве, — за исключением случаев, обоснованных медицинскими или служебными целями».

Вместе с тем законопроект, запрещающий носить одежду, закрывающую лицо и не позволяющую идентифицировать человека, уже разработали в Госдуме, но еще не внесли на обсуждение.

«Мы передали его в межфракционную рабочую группу, которую возглавляет вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, но он там не движется, потому что в этой группе есть такая позиция, что он не касается вопросов миграционного законодательства, а касается вопросов безопасности — и поэтому, соответственно, этот вопрос надо обсуждать со спецслужбами и правоохранительными органами. Отчасти я с этим соглашусь. Хотя понятно, что бывали ситуации, когда Госдума брала на себя инициативу, и было бы, конечно, неплохо, если бы так произошло и в этот раз — но это вопрос внутренней дискуссии… А то, что правительство закрывает глаза на очевидные проблемы нарастания исламского радикализма в стране через мигрантов, которые сюда прибывают из стран Средней Азии, это очевидный факт», — заключил Матвеев.