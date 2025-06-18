В Вашингтоне считают, что за следующие 24-48 часов может быть принято решение о присоединении Соединенных Штатов к военной операции Израиля, передает ABC News со ссылкой на источники в администрации.

По словам собеседника телеканала, за этот срок власти США смогут решить, возможно ли урегулировать конфликт с Ираном дипломатическими методами, или американский лидер Дональд Трамп решит прибегнуть к военным действиям.

В Вашингтон по-прежнему считают, что им удастся вернуть Иран за стол переговоров и вынудить подписать сделку, которая включает в себя полный отказ от обогащения урана, отмечает источник ABC News.

«Если Иран вернется к переговорам и согласится прекратить обогащение урана, американские чиновники полагают, что встреча на высоком уровне под руководством специального посланника Стива Уиткоффа и, возможно, вице-президента Дж. Д. Вэнса состоится уже на этой неделе», — передает телеканал.

ABC отмечает, что этот сценарий, вероятно, потребует от Ирана быстрых действий.

«Президент уже признал, что его терпение в отношении ситуации на Ближнем Востоке на исходе», — говорится в сообщении.

Накануне Reuters со ссылкой на трех американских чиновников писало, что США решили усилить авиационную группировку на Ближнем Востоке, направив туда дополнительные истребители и продлив пребывание уже дислоцированных самолетов. Такие действия связаны с эскалацией напряженности после взаимных авиаударов между Израилем и Ираном.

По информации одного из источников агентства, Вашингтон планирует передислоцировать истребители моделей F-16, F-22 и F-35. Два других собеседника уточнили, эти самолеты будут выполнять защитные функции, включая перехват дронов и ракет.

Министр обороны США Пит Хегсет в социальной сети Х также подчеркнул, что усиление военной группировки носит исключительно оборонительный характер. По его словам, Соединенные Штаты принимают эти меры для защиты своих военных объектов от возможных атак Ирана и его союзников.