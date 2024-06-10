Череда увольнений, отставок и перестановок в правительстве Украины вызвала напряженность между Киевом и его западными партнерами, финансирующими оборону и восстановление страны. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на шестерых украинских и западных чиновников.

Все собеседники издания, имена которых не раскрываются, рассказали, что предупредили украинского президента Владимира Зеленского и его правительство о разрушительности подобных перестановок.

По словам неназванного чиновника украинского правительства, США и другие западные партнеры Украины «хотят нормальных, предсказуемых отношений со своими украинскими коллегами».

«Сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которых они не понимают», — сказал чиновник на условиях анонимности.

Статья корреспондента FT на Украине посвящена отставке Мустафы Найема, который занимал пост главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Найем 10 июня сообщил, что решил уволиться из-за «препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия».

По словам Найема, до этого работа шла благодаря поддержке министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и министра Александра Кубракова, который «позволял принимать самостоятельные решения и достигать результатов, не дожидаясь ударов в спину». После увольнения Кубракова в мае этого года «работа стала невозможна», отметил Найем.

Как отмечает FT, как Кубраков, так и Найем были ответственны за восстановление Украины в военное время, а также за строительство «третьей линии» оборонительных укреплений. Два украинских чиновника заявили изданию, что Зеленский и его офис считали Кубракова «слишком дружелюбным» по отношению к Вашингтону.

Исполнительный директор украинского Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский выразил мнение, что увольнения Кубракова и Найема «создают имидж слабого и непредсказуемого правительства, которое несправедливо по отношению к усилиям украинцев в эти годы».

«Это посылает нашим партнерам сигнал о том, что восстановление больше не является приоритетом», — сказал Вышлинский газете.

Верховная рада проголосовала за увольнение Кубракова в начале мая. Сам он говорил, что с ним никто не обсуждал увольнение. Украинское издание «Страна.ua» отмечало со ссылкой на источники, близкие к офису Зеленского, что возможной причиной отставки Кубракова могло стать выстраивание им «собственных отношений с западными посольствами и структурами».

Украинское издание New Voice сообщает, что вместе с Найемом заявления об увольнении написали также его первый заместитель Андрей Ивко и заместитель Валерия Иванова.