Россия пыталась договориться с Эфиопией об аренде гражданских самолетов авиакомпании Ethiopian Airlines, но получила отказ, сообщили эфиопские СМИ. В публикациях говорилось, что стороны намерены договориться о сделке, тогда как гендиректор Ethiopian Airlines Месфин Тасев «решительно опроверг» их, назвав «совершенно ложными». Подробности — в материале RTVI.

Мокрый лизинг: что известно о предложении России

О заинтересованности России в эфиопских самолетах стало известно из релиза Управления гражданской авиации Эфиопии (ECAA) от 29 июля. В нем говорится, что российская сторона официально проявила интерес к аренде воздушных судов Ethiopian Airlines по соглашению так называемого мокрого лизинга.

Мокрый лизинг — это предоставление самолета в аренду другой авиакомпании вместе с экипажем, при этом арендодатель обеспечивает техобслуживание, страховку и топливо, а также покрывает аэропортовые сборы, пошлины, налоги и т.д. Арендатор самолетов, со своей стороны, платит за отработанные часы.

Как пишет NewAero, предложение такой сделки прозвучало на встрече российского торгпреда в Эфиопии Ярослава Тарасюка с гендиректором ECAA Йоханнесом Аберой в Аддис-Абебе. Инициатива России включала оказание помощи в строительстве в эфиопской столице дополнительных мощностей по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, а также поставки коммуникационного оборудования, утверждает Aerospace Global News.

По данным портала, власти Эфиопии приветствовали предложения Москвы. В то же время у российских предприятий возможности ограничены — в других странах действует строгий контроль за двигателями и их деталями, чтобы предотвратить их поставку в Россию, поэтому такое сотрудничество было поставлено под вопрос, говорится в публикации.

Оценивая вероятность лизинга самолетов, Aerospace Global News отметил, что воздушный флот Ethiopian Airlines и так активно используется, покрывая нужды самой Эфиопии, а значительное число самолетов уже сданы в аренду. В статье выражалось сомнение в том, что эфиопская авиакомпания одобрит эксплуатацию своих самолетов.

«Авиакомпания как арендодатель должна будет одобрить использование воздушных судов в ограниченном воздушном пространстве, и у них, вероятно, возникнут некоторые опасения относительно качества их обслуживания», — говорится в материале.

Воздушный флот Ethiopian Airlines насчитывает 143 самолета и считается относительно молодым — средний возраст составляет 8,6 года. В его состав входят 24 Airbus A350, 23 широкофюзеляжных Boeing 777 и 29 широкофюзеляжных Boeing 787, а также 34 узкофюзеляжных Boeing 737.

Пропавший релиз и причины отказа

Как отмечает ch-aviation, релиз Управления гражданской авиации Эфиопии о переговорах с российской стороной, который изначально был размещен в соцсетях, впоследствии удалили из-за «бури, поднявшейся в СМИ».

Гендиректор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев, выступая на брифинге в начале недели, заявил, что никакого соглашения о сдаче в аренду России самолетов или их запчастей не было.

«Такого соглашения нет. Эти сообщения абсолютно ложны», — приводит его слова Addis Standard.

Тасев подчеркнул, что авиакомпания «не намерена» передавать самолеты в лизинг российским перевозчикам, и назвал две основные причины — востребованность бортов в самой стране и «тесные связи» с США.

«Нам самим самим нужно больше самолетов, поэтому сейчас неподходящее время сдавать их в аренду. Мы соблюдаем законы каждой страны, где работаем. Учитывая наши тесные связи с Соединенными Штатами, мы также уважаем американские законы», — сказал глава Ethiopian Airlines.

Он подчеркнул, что сообщения о подписании договора лизинга с Россией «не соответствуют действительности».

Помимо этого, сама Ethiopian Airlines выпустила заявление, в котором говорится, что авиакомпания «никогда не получала запросов» о передаче самолетов в аренду российским перевозчикам.

«Мы хотели бы сообщить всем заинтересованным сторонам, что Ethiopian Airlines никогда не получала запросов на эту тему и не обсуждала ее ни с кем. Более того, компания не планирует и не намерена делать это. Следовательно, эта новость необоснованна. Мы также хотели бы заверить наших клиентов, партнеров и заинтересованные стороны, что Ethiopian Airlines осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующими международными законами, правилами и договорными обязательствами», — говорится в релизе, который цитирует ch-aviation.

ECAA, со своей стороны, заявило, что обсуждение такой сделки с Россией было, но формального соглашения стороны не достигли, пишет Addis Insight со ссылкой на репортаж эфиопской газеты Capital. Управление пояснило, что не уполномочено давать Ethiopian Airlines распоряжение об аренде воздушных судов и не делало этого.

«Сотрудничество с Россией поставило бы под удар»

Российский портал Frequentflyers.ru пишет, что сделка по мокрому лизингу между Ethiopian Airlines и Россией могла бы вызвать резкое недовольство Запада и повлечь ответные действия.

«Поскольку Ethiopian Airlines активно летает в Европу и США, сотрудничество с российскими авиакомпаниями поставило бы под удар ее международные маршруты», — говорится в публикации.

Платформа Addis Insight, поясняя обстоятельства переговоров о лизинге, пишет, что в условиях западных санкций, изолирующих российский авиасектор, у страны нет возможности приобретать самолеты Airbus и Boeing, а также запчасти к ним. В результате, утверждается в статье, Москва обращает взор на Африку и, в частности, на Ethiopian Airlines «как на потенциального партнера для поддержания работы своего парализованного парка самолетов».

В марте глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российские авиакомпании в 2024 году вынужденно вывели из эксплуатации 58 воздушных судов. По его словам, это произошло «по причине отсутствия ресурса, невозможности выполнения ремонта и авиационных происшествий». При этом в госреестре за прошлый год было зарегистрировано 53 новых воздушных судна российского производства, но среди них лишь четыре самолета, остальные — вертолеты.

Addis Insight напоминает, что в 2024 году вступило в силу Соглашение о воздушном сообщении между Эфиопией и Россией, которое заложило основу для расширения авиационных связей между двумя странами.

«Соглашение об аренде с обслуживанием позволило бы российским перевозчикам эксплуатировать современные западные самолеты под эфиопской регистрацией, что, возможно, позволило бы обойти некоторые санкции. Однако такое соглашение может привлечь пристальное внимание со стороны ЕС и США, что потенциально ставит под угрозу доступ Ethiopian Airlines к западному воздушному пространству», — поясняет портал.