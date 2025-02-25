Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует увеличить расходы на оборону страны до 2,5% ВВП ежегодно к 2027 году, а после 2029 — до 3%. Для этого потребуется сокращение расходов на международную помощь с 0,5% до 0,3% ВВП страны. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания в оборонном ведомстве, увеличение расходов с нынешних 2,3% до 2,5% все равно будет в разы меньше того, что требуется для восстановления и трансформации вооруженных сил.

«Необходимо увеличить этот показатель как минимум до 3%», — отмечают источники The Guardian.

Для реализации этого плана и повышения военного потенциала следует сократить расходы на международную помощь. Это необходимо после заявлений новой администрация США о прекращении своей поддержки Украине, — добавили источники.

Как сообщает Reuters, Стармер был не рад делать заявление о сокращении расходов на международную помощь, но оно потребовалось, чтобы оказать Украине и Европе поддержку в «новую эру».

«С сегодняшнего дня я могу объявить, что это правительство начнет самое крупное увеличение расходов на оборону со времен окончания холодной войны», — сказал британский премьер, добавив, что в сочетании с расходами на разведывательные службы они достигнут 2,6% к 2027 году.

Как отмечает агентство, заявление премьер-министра прозвучало, как явное «вступление» перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Ранее глава Минфина Польши Анджей Доманьский предложил странам Евросоюза и Великобритании создать единый Банк перевооружения или другой финансовый орган в поддержку усилий по наращиванию оборонных расходов.

Он сообщил, что Варшава в течение многих месяцев вела переговоры о совместном финансировании обороны с Великобританией и что дальнейшие обсуждения этой темы с канцлером казначейства Рейчел Ривз состоятся во время предстоящей встречи G20.