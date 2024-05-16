По меньшей мере 16 женщин утверждают, что иллюзионист и фокусник Дэвид Копперфильд совершал в их отношении действия сексуального характера и вёл себя неподобающим образом. Об этом сообщило издание The Guardian, журналисты которого провели расследование инцидентов.

По словам женщин, иллюзионист склонял их к интимным отношениям. Некоторых из них он также заставлял принимать наркотики, чтобы они не могли сопротивляться.

По информации The Guardian, события, о которых рассказали пострадавшие, происходили с конца 1980-х по 2014 год. На тот момент большинство девушек еще не достигли совершеннолетия.

Одна из предполагаемых жертв иллюзиониста — Бритни Льюис — еще в 2018 году публично заявила о том, что в 1988 году Копперфильд накачал ее наркотическими веществами и изнасиловал. Тогда, по словам женщины, ей было всего 17 лет и она работала моделью.

После этого еще одна женщина призналась, что иллюзионист так же поступил с ней и ее подругой. По словам пострадавшей, она никогда не стала бы говорить об этом публично, если бы не была уверена, что ей подсыпали наркотические вещества.

В других случаях женщины рассказывали, что фокусник приставал к ним и вел себя неподобающим образом прямо во время своих выступлений. Свидетелями домогательств со стороны Копперфильда становились и родители некоторых пострадавших — 15-летних девушек, пишет Guardian.

Одна из женщин после участия в номере Копперфильда обращалась в полицию, но ее заявление «не восприняли всерьез», хотя существовала видеозапись скандального выступления. Редакция Guardian обращалась в правоохранительные органы и к адвокатам фокусника с просьбой предоставить видеозапись того выступления, но не получила ответа.

Издание также выявило, что в большинстве случаев иллюзионист обещал девушкам, вступавшим с ним в интимную связь, продвижение по карьерной лестнице в модельном бизнесе.

Сам 67-летний Копперфильд в разговоре с изданием отверг подобные обвинения в свой адрес. Его адвокаты также заявили, что иллюзионист «никогда и ни с кем не вел себя ненадлежащим образом, тем более с несовершеннолетними». Защитники фокусника также отметили, что в отношении Копперфильда были выдвинуты «многочисленные ложные обвинения», а наркотики «не являются частью его мира».

Некоторые женщины признались Guardian, что решились рассказать о действиях Копперфильда только после появления движения #MeToo, которое направлено на борьбу с насилием и домогательствами.

Кроме того, Guardian напомнило, что до историй с женщинами внимание к иллюзионисту было приковано из-за дела миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле людьми, в том числе и несовершеннолетними. Тогда фамилия Копперфильда фигурировала в судебных документах по делу Эпштейна. Адвокаты фокусника заявили, что артист не подозревал о преступлениях миллиардера.

В январе 2024 года Нью-Йоркский суд опубликовал сотни страниц документов, связанных с делом Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме в 2019 году. В документах упоминались бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, актеры Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Брюс Уиллис, Кэмерон Диас, Кевин Спейси, режиссер Джордж Лукас, модель Наоми Кэмпбелл, певец Майкл Джексон, британский принц Эндрю, иллюзионист Дэвид Копперфильд и другие знаменитости.

Издание The Independent писало, что упоминание этих людей не означало, что они были связаны с какими-либо правонарушениями.