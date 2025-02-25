Франция выразила готовность разместить в других европейских странах свои силы ядерного сдерживания для их защиты. Истребители, оснащенные ядерным оружием, могут перебросить в Германию, если США выведут свои войска из региона. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на неназванного французского чиновника.

Федеральный председатель ХДС и лидер парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет новым канцером, призвал Великобританию и Францию ​​расширить свою ядерную защиту. По его словам, Европе следует стремиться к «независимости» от США.

По словам неназванного французского чиновника, развертывание истребителей с ядерным оружием станет сигналом как для российского президента Владимира Путина, так и для премьер-министра Великобритании Кира Стармера сделать то же самое.

«Размещение нескольких французских ядерных истребителей в Германии не должно вызвать затруднений и станет мощным сигналом», — сказал источник издания.

Как рассказал немецкий дипломат, президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает, чтобы Европа провела дебаты о роли, которую французское ядерное оружие может сыграть в обороне континента.

«Французское предложение усилит давление на Кира Стармера, чтобы тот сделал то же самое и доказал, что серьезно относится к вкладу в европейскую безопасность», — добавил он.

«Если французы примут решение о размещении ядерных сил сдерживания в Германии, это действительно усилит давление на британцев, чтобы они последовали их примеру… Насколько я понимаю, в ХДС считают, что нам нужен ядерный зонтик, мы хотим иметь право голоса, мы должны быть готовы говорить об этом и мы готовы за это платить», — сказал дипломат.

По его словам, просьба о размещении ядерного оружия вряд ли будет озвучена официально, если США не выведут свои средства ядерного сдерживания из Германии.

Всего три государства-члена НАТО официально входят в «ядерную пятерку» — США, Великобритания и Франция. Соответственно, две из них расположены в Европе и одна — в Европейском союзе (после брекзита). По данным неправительственной американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA), у британцев сегодня около 225 боеголовок, у французов — около 290.

Нынешние ядерные запасы США засекречены. По оценкам аналитиков, на сегодняшний день США хранят свое тактическое ядерное оружие в пяти странах НАТО в Европе под охраной американских ВВС. В общей сложности Соединенные Штаты располагают там примерно 100 боеголовками. Американский ядерный арсенал в Европе полностью состоит из гравитационных бомб B61 (модификации B61-3 и B61-4). Как сообщали СМИ, в 2024 году предполагалось заменить их новыми B61-12.

Согласно открытым источникам, ядерное оружие США размещено на шести авиабазах — Кляйне Брогель (Бельгия), Бюхель (Германия), Авиано и Геди (Италия), Фолькель (Нидерланды) и Инджирлик (Турция).