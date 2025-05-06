Власти Великобритании разрабатывают обновленную версию плана на случай начала боевых действий, опасаясь нападения со стороны враждебного государства, пишет The Daily Telegraph. Нынешний план действует с 2005 года.

Разработку назвали «планом национальной защиты» и он должен определить методичность действий в первые дни столкновения, если какое-либо государство проявит агрессию по отношению к Великобритании, отмечает газета (перевод по РБК).

Также в документе будет установлено, как правительство должно реагировать на объявление войны. В секретном досье говорится и о бункерах, которые предназначены для защиты членов кабинета министров и королевской семьи. По данным The Daily Telegraph, должны быть оговорены государственное вещание и «накопление ресурсов».

В плане будут описаны несколько сценариев начала конфликта, два из которых — нападение на Великобританию с использованием обычных или ядерных ракет, пишет газета. Также в документе будет детально разобран сценарий кибернетической войны: такой вариант британские власти не считали серьезной угрозой при разработке действующего плана.

Издание при этом отмечает, что документ, вероятно, останется секретным.

11 апреля The Telegraph сообщала, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих военнослужащих на Украине сроком до пяти лет. Такая мера, как сообщают источники, поможет обучить и восстановить украинскую армию.

Позже секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты» заявил, что нацеленные на приготовления к прямому военному конфликту с Россией программы запущены в НАТО и Евросоюзе. По его словам, «подстрекаемые и опекаемые» Британией и Францией европейские элиты продолжают заявлять о необходимости нанесения стратегического поражения России.