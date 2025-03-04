Президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи Украине, чтобы добиться подписания сделки с украинским лидером Владимиром Зеленским о полезных ископаемых без гарантий безопасности от Вашингтона, сообщает газета The Times.

Как пишет издание, Трамп использует поставки оружия Киеву как «разменную монету», чтобы вернуться к сделке по совместной добыче полезных ископаемых. Он также хочет ослабить позиции украинского лидера на «любых» мирных переговорах в будущем.

«Если пауза в поставках оружия продлится значительное время, это может серьезно затруднить действия украинских войск на поле боя и ослабить позиции Зеленского на любых будущих мирных переговорах», — говорится в статье.

По информации Times, решение о заморозке военной поддержки может стать «рискованным шагом» для лидера США. Трамп, как утверждает издание, «отчаянно» хочет, чтобы сделка по ископаемым состоялась как можно скорее.

«Он не готов терять лицо и хочет, чтобы Зеленский извинился за срыв переговоров в Овальном кабинете», — отмечает газета.

В статье также утверждается, что Белый дом заставит украинского лидера отказаться от требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по минеральным ресурсам.

3 марта анонимный источник из Белого дома рассказал Reuters, что США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева в содействии заключению мирного соглашения. В Вашингтоне не уточнили, как долго продлится пауза в поставках оружия. Пентагон также не смог предоставить дополнительных подробностей. Как утверждает Bloomberg, американцы заблокировали не только запланированные поставки, но и те, что уже были в пути — в частности, в Польше.