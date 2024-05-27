Британская газета The Times опубликовала подробности предполагаемого заговора с участием полковников украинского Управления государственной охраны (УГО), которые якобы по заданию российских спецслужб готовили покушение на высших должностных лиц Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух полковников УГО в начале мая. По версии ведомства, они готовили покушения на президента страны Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова. Задержанным предъявлено подозрение в госизмене и подготовке к теракту.

По утверждению высокопоставленного офицера украинской контрразведки, на которого ссылается Times, Буданова якобы планировалось убить в начале мая в результате скоординированной атаки ракет и дронов.

Оператор БПЛА занимал позицию в центре управления беспилотниками, оборудованном в подвале на территории Киевской области, утверждает источник издания. Он должен был сообщить «куратору» координаты кортежа Буданова, после чего по автомобилям якобы планировалось нанести удар баллистической ракетой.

Беспилотник должен был снять на видео последствия удара и сбрасывать гранаты на тех, кто выжил или пытался спасти раненых, заявил собеседник Times. Через 20 минут якобы планировалось нанести второй удар, чтобы уничтожить экстренные службы и «скрыть доказательства» атаки дрона.

Зеленского собирались взять в заложники

По утверждению источника газеты, перед покушением подозреваемые привезли в Киев гранатометы, противопехотную мину МОН-90 и дроны-камикадзе.

СБУ несколько месяцев следила за тремя предполагаемыми участниками заговора, говорится в статье. По словам источника издания, речь идет о полковниках управления госохраны Украины Андрее Гуке и Александре Деркаче. Третий подозреваемый в публикации указан как «неназванный киллер».

По словам собеседника Times, при обысках у полковников обнаружили взрывчатку и компоненты дрона, «спрятанные в запасных шинах и куче дров», а также тайник с телефоном. Как утверждается, Гук и Деркач на допросах дали признательные показания. Они также рассказали, что в первые дни боевых действий Зеленского якобы планировалось взять в заложники и под угрозой убийством склонить к записи видеообращения о капитуляции.

Гук в начале военной операции якобы предложил другим телохранителям украинского президента сложить оружие, «когда придут русские», утверждает источник издания.

«Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне не платят столько, чтобы я организовал здесь Брестскую крепость», — пересказывает собеседник слова сотрудника госохраны.

Коллеги полковника тогда сочли его комментарии «эмоциональной реакцией» на начало военных действий и проигнорировали их, а после ареста Гука «были шокированы», заявил Times представитель СБУ.

На допросах Гук заявил, что якобы получал по $3 тыс. в месяц и еще $1 тыс. на поездки «для выполнения приказов». Большая часть этой суммы якобы была выплачена ему и его семье во время визитов в Европу. По словам источника газеты, Деркач участвовал в предполагаемом заговоре ради денег и карьерного роста.

Глава СБУ Василий Малюк утверждал, что покушение на Зеленского якобы должно было стать «подарком к инаугурации» президента России Владимира Путина, прошедшей в начале мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные о задержании полковников госохраны, сказал, что «вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию», которая исходит от украинских спецслужб.