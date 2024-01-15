Акционеры TCS Group 15 января приняли решение о перерегистрации с кипрской юрисдикции на российскую. Местом регистрации головной компании Тинькофф Банка станет остров Русский во Владивостоке.

Акционеры TCS Group, которая является головной компанией Тинькофф Банка, одобрили редомициляцию — перерегистрацию группы с кипрской юрисдикции на российскую. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

На внеочередном собрании компании акционеры TCS Group согласовали изменения в уставе, которые позволят осуществлять группе свою деятельность в новой юрисдикции, отличной от Кипра. Местом регистрации компании будет российский специальный административный район — остров Русский во Владивостоке.

Кроме того, ранее в специальном административном районе (САР) на острове Русский перерегистрировались компании группы «Интеррос», являющегося основным акционером TCS Group с апреля 2022 года.

Вопрос перерегистрации TCS Group с Кипра еще в марте 2023 года поднимал глава «Тинькофф банка» Станислав Близнюк, но тогда не было точного понимания, куда может передислоцироваться компания. Позже, в ноябре, к теме вновь вернулись. По информации «Коммерсанта«, Близнюк в кулуарах форума Finopolis рассказал, что в руководстве рассматривают варианты для редомициляции в другие страны.

Итоговое собрание акционеров с решением по вопросу редомициляции планировали провести 8 января, но отложили на неделю.

Котировки TCS Group на Московской бирже отреагировали ростом на решение о редомициляции. Стоимость депозитарных расписок доходила до 3, 443 тыс. руб. за бумагу.

Ранее сотрудникам банка «Тинькофф» запретили работать удаленно из заграницы. Исключения составили Беларусь, Армения и Казахстан. В качестве одной из причин организация указала вопрос безопасности.