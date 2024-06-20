Новый министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры в Приморском крае. Отчеты об этом появились в соцсетях Минобороны 20 июня. На опубликованных кадрах глава военного ведомства пригрозил уголовным делом руководителю компании-подрядчика в случае, если тот сорвет сроки сдачи военного городка.

Белоусов проинспектировал военный городок 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Во время рабочей поездки глава Минобороны отдельно высказался на тему сдачи и реконструкции новых казарм, а также других объектов. В частности, Белоусов заявил, что за срыв установленных сроков будет грозить уголовная ответственность.

Видео с предостережением от Белоусова, адресованным его подчиненным и подрядчикам, опубликовало само Минобороны, а затем этот отрывок распространили российские СМИ.

Как утверждает «Агентство»*, сначала министр обратился к замруководителя департамента строительства Минобороны Елене Шениной: «Взял на личный контроль эту стройку. Мне будете ежемесячно докладывать количество механизмов, количество людей».

Затем Белоусов обратился к стоявшему рядом с Шениной гендиректору стройфирмы «Спецтехнологии» Евгению Гурову:

«И только попробуйте не сдать в сроки. Только попробуйте. Это будет ваша уголовная ответственность. Так, на всякий случай».

После этого Белоусов обратился к остальным сотрудникам Минобороны: «Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово».

«Агентство»* назвало замечания Белоусова в адрес подчиненных «новым стилем общения» министра.

По данным Минобороны, первый этап строительства военного городка 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота должен быть завершен до 1 декабря 2025 года. К этому моменту планируется возвести три казармы на 400 человек каждая и столовую на тысячу мест. В рамках второго этапа, срок завершения которой в публикации не указан, запланировано строительство трех казарм, спорткомплекса, хранилища техники, пунктов технического обслуживания и ремонта и других объектов. «Агентство»* со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» пишет, что Евгений Гуров руководил или владел стройфирмами с 2011 года. С 2018 года возглавляет компанию «Спецтехнологии». Она зарегистрирована в Астрахани, но господряды выполняет в Приморье. «Спецтехнологии» принимали участие в строительстве храма и катка для Уссурийского суворовского училища, а также жилых объектов для военных во Владивостоке.

В рамках поездки Белоусов также проинспектировал строящиеся жилые объекты Минобороны во Владивостоке. На видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства, министр просит Гурова назвать сроки их сдачи. Глава компании в ответ заявил, что два дома будут построены до конца года, еще два планируется сдать в июле 2025 года.

В отчете Минобороны говорится, что Белоусов «указал на недопустимость затягивания сроков строительства» и поручил «активизировать работы» на пяти незавершенных многоэтажках.

Кроме того, Белоусов поручил реконструировать крупнейший дальневосточный военный санаторий «Океанский».

За несколько дней до этого глава Минобороны посетил командный пункт Военно-космических сил (ВКС) и центр управления Сухопутных войск. В отчетах ведомства не отражены какие-либо замечания или критические заявления в адрес подчиненных.