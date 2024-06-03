Новый министр обороны России Андрей Белоусов впервые появился на публике в военной форме. Это произошло в понедельник, 3 июня, на совещании членов Совета безопасности с президентом Владимиром Путиным. Некоторые СМИ поспешно сообщили о присвоении главе Минобороны нового звания, однако эта информация не подтвердилась.

Первое заседание Совбеза с участием Белоусова

Для Белоусова это было первое заседание Совета безопасности после вступления в должность главы Минобороны. Совещание было посвящено теме информационной безопасности. Других подробностей пресс-служба Кремля не привела.

На предыдущем заседании Совбеза, которое прошло 31 мая, Белоусов отсутствовал по причине нахождения в командировке в Астане, объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Издание «Агентство»* отметило, что Путин провел совещания Совбеза два рабочих дня подряд: в пятницу, 31 мая, и в понедельник, 3 июня. Такого не было по крайней мере с мая 2020 года.

К заседанию 3 июня Белоусов, как и другие участники совещания, подключился по видеосвязи. Министр появился на экране на фоне флагов России и Минобороны в военной форме с серебряным шитьем на погонах.

Белоусову не присваивали новое звание

СМИ и телеграм-каналы обратили внимание, что погоны на кителе Белоусова похожи на погоны генерала армии. Исходя из этого в некоторых публикациях был сделан вывод, что министру якобы присвоили новое звание.

Вскоре ТАСС объяснил, что Белоусов носит погоны действительного государственного советника 1-го класса. Это гражданский чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих, который присваивается указом президента и соответствует воинскому званию генерала армии. Белоусов находится в ранге госсоветника 1-го класса более 10 лет, указал телеграм-канал «Война с фейками».

«Белоусов не был произведен в генералы, как предположили некоторые СМИ», — подчеркнул ТАСС.

Агентство отметило, что для служащих Минобороны в ранге действительного госсоветника 1-го класса полагаются погоны с одной большой шитой серебром звездой (у военных — золотая) и эмблемой ведомства в венке. В соответствии с приказом министерства от 2016 года «Об утверждении Правил ношения предметов формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных Сил Российской Федерации», находящимся в таком чине разрешено носить форму защитного цвета.

Чином госсоветника 1-го класса, в частности, обладают гражданские заместители министра обороны Алексей Криворучко, Руслан Цаликов и Татьяна Шевцова.

Указов о присвоении Белоусову каких-либо званий также не публиковалось. На сайте Минобороны глава ведомства изображен в гражданской одежде, обновления в его биографической справке отсутствуют.

СМИ, сообщившие о присвоении Белоусову звания генерала армии, позже отредактировали свои публикации.

Предшественник Белоусова на посту министра обороны Сергей Шойгу, напротив, имеет воинское звание генерала армии, хотя оба не проходили срочную службу. Оно было присвоено ему в мае 2003 года. В тот период Шойгу возглавлял МЧС.

Белоусов до сих пор не вошел в число постоянных членов Совбеза

Среди прочего, телеграм-канал Brief обратил внимание, что Белоусов, несмотря на свое появление на заседании Совета безопасности, по-прежнему не значится на сайте Кремля в качестве постоянного члена Совбеза.

ТАСС пишет, что указа о включении Белоусова в число постоянных членов Совбеза действительно не было.

«Однако на такие встречи иногда приглашаются различные чиновники, которые не обладают таким статусом», — говорится в материале агентства.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов