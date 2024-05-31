Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны России означает, что в долгосрочной перспективе Москва планирует избавиться от зависимости Пекина. Об этом говорится в материале американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Авторы публикации предположили, что решение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова на должность министра обороны может преследовать как краткосрочные, так и долгосрочные цели. Одна из них, по мнению CSIS, — предотвращение зависимости Москвы от Пекина, который является основным партнером и крупным поставщиком товаров двойного назначения.

«Учитывая комментарии Белоусова на ПМЭФ-2023, он, вероятно, воспринимает Китай как крупную региональную, если не глобальную, экономическую державу и предпочел бы, чтобы Москва не находилась под прямым влиянием Пекина — отсюда и цель Концепции технологического развития России до 2030 года — потребление российской высокотехнологичной продукции в противовес импорту», — говорится в статье.

Отмечается, что в предложенной Белоусовым Концепции технологического развития России подразумевается, что доля продаж высокотехнологичных товаров российского производителя должна составлять 75 процентов. CSIS считает, что Россия уже начала эту работу, когда увеличила производство полупроводников на 7,5 млн единиц — на 142 процента больше, чем в 2022 году. По мнению авторов статьи, Белоусов будет стремиться повторить аналогичное увеличение производства и других импортозамещенных товаров.

В CSIS полагают, что новый министр обороны не позволит России сильно зависеть от иностранных вооружений в нынешних условиях и «будет стремиться к дальнейшей активизации независимой российской оборонной промышленности» для поддержки долгосрочных российских интересов, «поскольку Россия придерживается этой формы производственной дипломатии».

В материале также отмечается, что в краткосрочной перспективе Россия продолжит импортировать важные стратегические компоненты для своего оборонного комплекса, а также развивать отечественную промышленность для ведения «войны на истощение», пишут авторы CSIS.

Авторы отмечают, что также Белоусов участвует в разработке российской стратегии достижения «технологического суверенитета», которая предусматривает превращение России «в самодостаточного производителя высокотехнологичной продукции, такой как микроэлектроника, прецизионное оборудование и передовые оборонные технологии».

В материале говорится, что российское правительство увеличило оборонный бюджет с 3,9 % в 2023 году до 6 % в 2024 году — до 10,3 трл рублей.

«Даже при таких инвестициях в ресурсы эффективность подхода Белоусова к оборонной экономике еще предстоит оценить, поскольку централизованное планирование не всегда приносило желаемые результаты. Как бы то ни было, США и их союзникам следует готовиться к затяжному конфликту на Украине, поскольку Россия по-прежнему не отступает», — заключили авторы статьи.

14 мая Андрей Белоусов, бывший первый заместитель председателя правительства, занял пост министра обороны Российской Федерации, сменив на этой должности Сергея Шойгу.

Российский президент Владимир Путин пояснил, что Белоусов как «один из лучших» экономистов в России способен координировать деятельность Минобороны со всеми министерствами, ведомствами и регионами. Кроме того, его назначение не в последнюю очередь связано с ростом расходов на военную сферу, отметил Путин. По его словам, в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят «примерно 8,7%, может быть, будет чуть-чуть больше».

Сам Белоусов при рассмотрении своей кандидатуры в Совете Федерации заявил, что в Минобороны «есть над чем работать». В частности, по его мнению, в ведомстве есть проблемы с медицинским обслуживанием участников СВО, бюрократией с оформлением льгот и денежным довольствием военных.

Ключевой задачей Белоусов назвал победу в военной операции на Украине и достижение ее военно-политических целей с минимальными человеческими потерями.