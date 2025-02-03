Окончание конфликта на Украине может спровоцировать всплеск международной преступности, в связи с чем Киеву потребуется масштабная поддержка для обеспечения безопасности. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью The Financial Times (FT).

Он выразил опасение, что после прекращения боевых действий преступность хлынет из Украины в Польшу, а также может затронуть Западную Европу и США. Дуда привел в пример ситуацию в России в начале 1990-х годов после окончания войны в Афганистане и развала СССР.

«Только представьте себе ситуацию, когда тысячи людей возвращаются с фронта домой. У многих из тех, кто воет с Россией, будут проблемы с психикой”, — заявил польский лидер.

Он добавил, что бойцы будут страдать от посттравматического стрессового расстройства, а, вернувшись в свои города и деревни, «найдут разрушенные дома, заводы и фабрики, отсутствие работы и перспектив». По словам Дуды, в случае заключения мирного соглашения Украине потребуется помощь для восстановления экономики и поддержания внутреннего порядка и безопасности.

При этом Дуда не поддержал идею отправки западных миротворческих сил на Украину после завершения конфликта. Он отметил, что Польша «постоянно помогала» Киеву с вооружениями и логистикой и намерена помогать в будущем, но ей «не обязательно размещать там свои войска». Дуда добавил, что Польша хотела бы участвовать в переговорах об урегулировании конфликта, поскольку это «в интересах Украины».

В конце прошлого года депутат польского сейма от ультраправой коалиции «Конфедерация свободы и независимости» Витольд Туманович предложил не пускать в Польшу украинских военных после окончания конфликта.

«Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые возвращаются с фронта. К сожалению, они склонны к созданию организованной преступности, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу», — сказал Туманович.

По данным украинского МВД, за три года военных действий число преступлений с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов в стране увеличилось в 42 раза по сравнению с 2021 годом. Замглавы ведомства Леонид Тимченко говорил в интервью, что представители Польши и Румынии на встречах с министром внутренних дел страны Украины Игорем Клименко «всегда спрашивают», как Киев контролирует ситуацию в регионах, граничащих с Европой, но нареканий у них якобы пока нет.

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что часть поставляемого Украине западного вооружения попадает на черный рынок и «расползается по ближневосточному региону». Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что оружие с Украины «бесконтрольно циркулирует» на черных рынках ЕС, а под видом украинских беженцев в регион попадает «огромное число экстремистских элементов».